Branko VLAHOVIĆ | 16. decembar 2019. 08:14 | Komentara: 0

POGLAVAR novoosnovane Pravoslavne crkve Ukrajine mitropolit Epifanije izjavio je u Kijevu da njegova PCU namerava da Božić slavi istoga datuma kada i kataloci širom sveta, 25. decembra, umesto dosadašnjeg 7. janura. Ali, dodao je Epifanije, to će se dogoditi tek kad većina vernika za to "bude spremna".- Datum slavljenja Božića nije dogma. Ali mi vidimo da trenutno tu ideju da slavimo Božić kad i katolici ne podržava većina. Zbog toga ćemo nastaviti prosvetiteljski da radimo i u trenutku kada apsolutna većina bude spremna za promenu pravoslavnog kalendara, to ćemo i učiniti - objasnio je mitropolit Epifanije. - Naša crkva tek staje na noge i mi ne možemo da na dnevni red stavljamo pitanja za koja ne postoji puna saglasnost.

PROČITAJTE JOŠ: "Ukoliko nam Amerika uvede sankcije, zatvorićemo avio-bazu Indžirlik": Sa Erdoganom nema šale

DUGI PRSTI AMERIKE IAKO u Kijevu ne govore o tome uz čiju pomoć su grčka crkva i aleksandrijski patrijarh priznali autokefalnost novoosnovane ukrajinske pravoslavne crkve nije nikakva tajna da su u crkvene poslove umešale prste američka politika i njene službe.

Poglavar PCU Epifanije je rekao i to da je ta crkva spremna da sprovede određene reforme koje se odnose na obrede, pre svega liturgije. Takođe će se osavremeniti odnos prema mladima, bez pojašnjenja šta bi to značilo.Što se tiče dve raskolničke crkve, Ukrajinske pravoslavne crkve Kijevskog patrijarhata, na čijem je čelu bio samoproglašeni patrijarh Filaret, i Ukrajinske autokefalne pravoslavne crkve, mitropolit Epifanije je kazao da su one definitivno rasformirane i njihovi vernici i sveštenstvo su ušli u sastav nove crkve.Epifanije se ne obazire na to što samoproglašeni patrijarh Filaret sada tvrdi da su ga bivši predsednik Porošenko i carigradski patrijarh Vartolomej - prevarili!Što se tiče Petra Porošenka, Filaret kaže da je njemu stvaranje nove crkve bilo potrebno jer se nadao da će tako dobiti glasove na izborima za još jedan predsednički mandat. Filaret takođe tvrdi da je carigradski patrijarh Vartolomej, koji je raskolničkoj crkvi dao autokefalnost, imao svoju računicu oko širenja prostora na kojima bi ubirao prihode.Inače, novoosnovana crkva očekuje da će je 2020. godine priznati još nekoliko pravoslavnih crkava.- Mi sada čekamo da nas iduće godine priznaju Rumunska pravoslavna crkva, zatim bugarska i gruzinska - kazao je ukrajinskim novinarima mitropolit Epifanije. - Što se tiče Ruske pravoslavne crkve, ona će nas priznati poslednja. Uvereni smo da će na kraju i Moskovska patrijaršija biti prisiljena da prizna našu autokefalnost jer će ostati usamljena.

PROČITAJTE JOŠ: Završen maratonski klimatski samit, Gutereš razoračaran

Koliko će se pravoslavne crkve u Rumuniji, Bugarskoj i Gruziji držati kanona a koliko će biti "kooperativne" sa političkim strukturama, videće se narednih meseci u kojima je mitropolit Epifanije najavio da će one priznati novoosnovanu raskolničku crkvu u Ukrajini.