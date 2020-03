NovostiOnline | 23. mart 2020. 14:28 | Komentara: 0

Sa prvim danima proleća stigao nam je i - sneg. I to ne bilo kakav, već po najavama meteorologa, u pojedinim krajevima čak i najveći ove godine!

Prema poslednjim informacijama sneg je počeo da pada u Leskovcu, Negotinu, Knjaževcu, Vranju...





- Sneg koji tokom prepodneva pada samo negde na jugu i istoku zemlje, poslepodne postepeno će se proširiti i na ostale krajeve, a intenziviraće se tokom večeri i noći što će u većini predela usloviti formiranje snežnog pokrivača - poručuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.I to nije reč o maloj količini padavina.- Od ponedeljka do srede doći će do stvaranja snežnog pokrivača, u većini mesta od 10 do 15 centimetara, na planinama i u nižim predelima istočne Srbije od 20 do 40 cm, lokalno i više. U utorak usled jakog vetra doći će do stvaranja snežnih nanosa, naročito na istoku i u planinskim predelima. Slabljenje i postepeni prestanak snežnih padavina očekuje se u sredu tokom dana - stoji u upozorenju RHMZ.- Na području Beograda očekuje se formiranje snežnog pokrivača visine od 10 do 15 centimetara - dodaju iz RHMZ.- Od poslepodnevnih sati na istoku Srbije se očekuje pojačanje padavina, pa će kiša brzo prelaziti u sneg i u nižim predelima, najpre na području Negotinske i Timočke krajine. U popodnevnim i večernjim satima sneg će početi da pada i na području Vojvodine, zatim i u Beogradu sa okolinom. Padavine će se u toku noći između ponedeljka i utorka proširiti na veći deo Srbije, tako da će u utorak ujutru gotovo cela zemlja osvanuti pod snežnim pokrivačem. Sneg će nastaviti da pada i tokom dana u utorak umerenim do jakim intenzitetom, naročito na istoku i severu Srbije - stoji na njihovoj zvaničnoj Fejsbuk stranici.Za ljubitelje meteorologije, ali i statistike jedan interesantan podatak: prosečni dan kada u godini pada poslednji sneg je - 23. mart.