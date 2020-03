B. GRUJIĆ | 21. mart 2020. 10:00 |

ŽURNALISTAOSIM što je odličan učenik i veliki zaljubljenik u fotografiju, Marko je i odličan košarkaš u lokalnom klubu Petrovgrad. Otkrio nam je da mu je, iapk, velika želja da nakon gimnazije upiše i studira žurnalistiku.

NI slutili nisu da će se sunčano popodne minule srede pretvoriti u dramatičnu priču, koja je imala srećan kraj i u hrabre heroje pretvorila zrenjaninske gimnazijalce Marka Antića (17), i Katarinu Kerteši (15). Ovo dvoje mladih ljudi, hrabrošću i mirne glave, spasli su sigurne smrti osmogodišnju devojčicu, koja je u Begej pala sa starog Železničkog mosta, sa visine od oko 10 metara, kao i njenog ujaka koji je za devojčicom skočio u reku.Mladi Marko i Katarina, veliki ljubitelji fotografije, tog popodneva su došli do mosta u nameri da naprave atraktivne fotografije, s obzirom na to da su čuli da se most uskoro ruši i da odlazi u istoriju.- Bukvalno smo bili ispod mosta u želji za dobrom fotografijom, kada smo čuli prasak u vodi, a sekund kasnije videli i skok muškarca. On je plivao prema devojčici koja je mahala rukama u vodi - priča Marko. - Kada sam čuo dozivanje u pomoć, sišao sam do obale, uskočio u Begej i otplivao do davljenika.Hrabro i požrtvovano devojčicu je, uz pomoć njenog ujaka i još jednog čoveka, koji se u međuvremenu našao, Marko izvukao do obale.- Kada smo je izvukli na obalu, devojčica nije disala. Bila mi je strašna pomisao da nije živa. Okrenuo sam je na bok, opipao joj puls i ona je počela da izbacuje vodu na usta - priseća se dramatičnih trenutaka sedamnaestogodišnji heroj Marko.U međuvremenu pristigla je Hitna pomoć, koju je sa svog mobilnog telefona pozvala Markova drugarica Katarina.- Nisu lako pronašli put do obale ispod mosta, uličicama naselja Staro Berbersko, u kojem inače živi devojčica, koju je Marko spasao sigurnog utapanja. Sada smo najsrećniji jer je devojčica dobro - kaže za "Novosti" Katarina.Još uvek u šoku, Katarina i Marko posetili su narednog dana porodicu osmogodišnje devojčice, čiji su im roditelji beskrajno zahvalni na herojskom činu. Mladi Zrenjaninci, ipak ne žele da se hvale svojim podvigom. Veruju, kako kažu, da je delo koje su uradili sasvim primereno mladim i društveno odgovornim ljudima.- Još dok je drama trajala, pozvao sam tatu Milovana, on se brzinom svetlosti stvorio pored nas. Zajedno smo smislili taktiku kako da mami Dragani ispričamo ceo tok događaja. Ona je najpre bila u šoku, ali i veoma ponosna, kao i moj stariji brat Luka i mlađa sestra Nina - kaže nam Marko.S obzirom na to da se vest o Markovom podvigu brzo pročula Zrenjaninom, usledili su mnogobrojni pozivi. Iako su bili u neverici, prijatelji, školski drugari, rodbina - svi su mu čestitali na hrabrosti, sa željom da im Marko ispriča svaki detalj. Ipak, najviše se obradovao pozivima učiteljice Vesne Odadžić i razrednog starešine Vojina Tolmača iz Gimnazije.MLADI heroj Grada Zrenjanina, Marko Antić, pre nešto više od godinu dana, kada se vraćao iz škole, bio je u sličnoj situaciji. Začuo je poziv u pomoć starijeg čoveka iz komšiluka, koji je upao u rupu. Dečak je reagovao munjevito, pozvao je Hitnu pomoć i učestvovao u spasavanju svog sugrađanina.