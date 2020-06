D. R. ĐORĐEVIĆ | 05. jun 2020. 08:45 | Komentara: 0

NE razumem kako bi to Priština da bude na evropskom putu, a ne želi da razgovara sa evropskim predstavnicima. Ali, za razliku od nas, kojima ništa nije dozovljeno, njima je dozvoljeno sve.

Ovako je juče predsednik Aleksandar Vučić prokomentarisao izjavu predsednika privremenih kosovskih institucija Hašima Tačija da neće sarađivati sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Miroslavom Lajčakom, jer on ne priznaje nezavisnost "Kosova".

Vučić je naveo da ne želi da se bavi odnosima unutar albanske zajednice, ali je rekao i da Tači ima američku podršku i da će prisustvovati samo pregovorima u kojima učestvuju predstavnici SAD. Tači je, naime, poručio i da mu nije do sastanaka sa srpskim liderima i da neće ići da razgovara tamo gde je reč o dijalogu "između Prištine i Beograda", dodajući da je bivša šefica diplomatije EU Federika Mogerini dala do znanja da je "Kosovo" nezavisna država i da se delegaciji nije obraćala sa "Priština".

Tačijevo "odbijanje" da razgovara sa Lajčakom, međutim, događa se i pre nego što je Prištini stigao poziv da svoju delegaciju pošalje u Brisel. Tek kada taj poziv stigne, videće se ko će biti zastupnik albanske strane, jer prema odluci tamošnje vlade, dijalog treba da vodi premijer, što znači novoizabrani Avdulah Hoti, a ne Tači.

- Srbija će uvek da razgovara, ali za to moraju da se steknu uslovi, odnosno da se sklone sve mere koje razaraju protok ljudi, robe... Nemamo primedbe na razgovore koji su vođeni u EU, niti na ekonomske razgovore koji su vođeni sa Ričardom Grenelom, izaslanikom predsednika SAD - naveo je Vučić.

Povodom prebacivanja Beogradu što ne obustavlja kampanju za povlačenje priznavanja "Kosova", Vučić je naveo da bi do toga moglo da dođe kada Priština prekine sa zahtevima za prijem u međunarodne organizacije kao što su Unesko, Interpol...

On je podsetio da je još pre tri godine nudio da se na tri meseca prekine naša kampanja i da Priština istovremeno obustavi svoje zahteve kako bi moglo da se razgovara.

- To nisu prihvatili, rekavši: "Kako da odustanemo od svoje državnosti?" A, kako mi da odustanemo od svoje? - upitao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić



Predsednik je ukazao i da ne treba imati iluzije da će Nemačka, Italija, Francuska ili Amerika promeniti svoj stav o Kosovu i da ćemo po pitanju KiM biti pod velikim pritiskom, zbog čega je važno da imamo jaku vladu posle izbora:

- Videli ste da svi imaju svoje rešenje, a nas ništa ne pitaju. Koga briga za Srbe i Albance. To su tamo neka balkanska plemena. Moramo da tražimo da deo naših zahteva provučemo kroz iglene uši i da imamo mir.

ODLUČNIJE DA STANEMO UZ TRAMPA

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da je administracija predsednika SAD Donalda Trampa bolja za Srbiju od vlasti američke Demokratske stranke jer ne smatra da je pitanje Kosova rešeno.

- Trampova administracija smatra da to pitanje nije rešeno i da treba doći do kompromisa. A tome smo mi doprineli jer smo izdejstvovali povlačenja priznanja Kosova i osnažili odnose sa nekim zemljama kao što je Nemačka - rekao je Dačić.

Ministar Dačić je dodao da Srbija treba da bude aktivnija u podršci Trampu i da treba da motiviše Srbe u SAD da na izborima 3. novembra glasaju za aktuelnog predsednika SAD.

I DRUGI IDU NA IZBORE

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić primetio je juče da su događaji demantovali deo srpske opozicije koji je optuživao vlast da jedina organizuje izbore, iako pandemija virusa korona nije okončana. Na konstataciju novinara da na izbore "idu" Poljska, Hrvatska, Severna Makedonija, a da je, primera radi, lider Dveri Boško Obradović tvrdio da u Poljskoj neće biti izbora, Vučić je rekao da su u Poljskoj izbori na Vidovdan, i da su 1. jula u Rusiji, koja je, inače, u mnogo komplikovanijoj kovid situaciji nego Srbija. Na izbore 5. jula ide se i u Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji.

RUSI PRIJATELjI, TO SE NE MENjA

- RUSIJA je nama izrazito prijateljska zemlja, i to ne može da promeni niko od neodgovornih političara iz Srbije, ni bilo ko drugi. Pravo je Rusije na svoj izbor, kao što mi ne dozvoljavamo da bilo ko utiče na to koga ćemo da postavljamo na neke funkcije - poručio je predsednik Vučić, povodom mogućeg imenovanja na važnu poziciju poslanika Dume Jevgenija Primakova, a koji je blizak delu opozicije oko SzS.

Na hipotetičko pitanje kako bi Rusija reagovala ako bi Beograd, po nekoj paraleli, imenovao, na primer, Bojana Kostreša za šefa kancelarije za saradnju sa Moskvom, Vučić je odgovorio da je Primakov iz Jedinstvene Rusije, a da mu se čini da ni Kostreš ni njegova partija u ovom trenutku nisu blizu vlasti.

SLOVAK MORA DA SE DOKAŽE

LIDER SPS i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da to što je Miroslav Lajčak predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine ima i pozitivne i negativne strane. On je naveo da je pozitivno to što Lajčak dobro poznaje situaciju i što dolazi iz zemlje koja nije priznala nezavisnost Kosova, ali da je to za nas istovremeno i hendikep jer on mora da se dokazuje da nije previše naklonjen toj opciji.

- On sada daje izjave da rešenje mora da bude u skladu sa evropskim vrednostima i da nema razmene teritorija. Moraću prijateljski da mu kažem da to nije njegova kompetencija, nije na njima da određuju šta će biti rezultat dijaloga - naveo je Dačić.

UKIDANjE TAKSA KAO TEST

- UKIDANjE prištinskih taksa, mera reciprociteta, blokada i pritisaka na Srbe u pokrajini, biće prvi test nove vlade u Prištini kojim će pokazati odnos prema koalicionom sporazumu sa Srpskom listom - ocenio je juče Marko Đurić, direktor Kancelarije za KiM. On je na TV Hepi rekao da Srpska lista u novoj vladi ima veći inistitucionalni uticaj, jer kabinet zavisi od podrške srpskih poslanika, a sve to može da dovede do relaksacije odnosa Beograda i Prištine.