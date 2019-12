Novosti online | 18. decembar 2019. 18:52 | Komentara: 0

Bivši komandant NATO-a u Evropi Vesli Klark, koji je naredio bombardovanje Jugoslavije, sada je povezan sa dve velike kompanije koje posluju na Kosovu, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.Prema rečima portparolke, Vesli Klark je u intervjuu za američke medije izjavio da Rusija koristi Balkan u svoje interese i pokušava da očuva svoju poziciju potkupljujući lokalne političare.„Ko o tome govori? Ne treba nas optuživati da se bavimo onim čime se sami bavite, gospodo!“, odgovorila je Zaharova.„Klark bi trebao da objasni o takozvanom honoraru koji je dobio od Kosova za otcepljivanje pokrajine od Srbije“, naglasila je ona.Portparolka je objasnila da je Vesli Klark trenutno deo rukovodstva kanadske kompanije za energetiku:„Ono što je interesantno kod ove kompanije je da je ona dobila od Prištine pravo za iskopavanje mineralnih sirovina na skoro trećini teritorije Kosova. Radi se, pre svega, o ogromnim rezervama lignita. On je, takođe, povezan sa firmom ’Geominerali‘, a ona se, sa svoje strane, bavi izvozom otpadnog metala iz pokrajine“.Kada je u pitanju formiranje javnog mnjenja od strane onih ljudi koji su direktno povezani sa finansijskim i ekonomskim interesima u regionu, ona je postavila pitanje: „Da li zbog toga svojevremeno izdato naređenje da se bombarduje region, da bi se nakon toga sklopili profitabilni ugovori? To je dobro pitanje na koje bi trebalo potražiti odgovor“.„Tako da, kada se govori o koristoljubivim interesima, njih treba prvo potražiti kod pomenutih osoba“, rekla je ona.„A zatim će se naći i razlozi da se opravda agresivno mešanje u unutrašnje poslove Jugoslavije, naći će se povod da se bilo ko optuži za prljave igre“, zaključila je portparolka.Klark je ranije u intervjuu za američke medije rekao da se Rusija meša u unutrašnje politike drugih država i da potkupljuje političare:„Rusija se upustila u sajber-rat još od 2007. godine. Ne samo što nastoji da se infiltrira u sajber-infrastrukture zemalja, kao na primer Estonije, već se upliće u izbore, medijsku propagandu. Takve stvari više ne mora da radi ruska država, već ruski oligarsi, koji imaju milione dolara spremnih za investiranje. Tim novcem oni kupuju uticaj, kupuju političare, birače, sportske ekipe i drugo. Nismo odmah shvatili ono što danas znamo, da je ruska strana to postigla koristeći protiv nas demokratiju i slobode na Zapadu“.