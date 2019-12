S. ROVČANIN TOMKOVIĆ | 16. decembar 2019. 07:51 | Komentara: 0

KOLIKO je Kosovo država, toliko je verodostojan i taj izveštaj SPS o kojem halucinira Ziberaj. Ali nije halucinacija, nažalost, nego realno stanje da više od 200.000 proteranih Srba sa Kosova i Metohije duže od dve decenije ne može da se vrati kući. Spreman sam da idem u Specijalni sud, ali kao svedok protiv Ziberajevih šefova iz vrha prištinske vlasti, koji su predvodili terorističku tzv. Oslobodilačku vojsku Kosova.Ovo, za "Novosti", kaže šef srpske diplomatije Ivica Dačić, povodom objave Jetljira Ziberaja, savetnika ministra spoljnih poslova privremenih institucija u Prištini Bedžeta Pacolija, da poseduje zapisnik sa sednice Izvršnog odbora SPS iz februara 1999. godine, gde je podnet izveštaj o toku pregovora u Rambujeu. On, navodno, "sadrži nameru da se prikriju masakr i masovno proterivanje Albanaca i treba da posluži kao osnov za pozivanje Dačića u Specijalni sud".

PROČITAJTE JOŠ: Haradinaj ne prestaje sa provokacijama: I Vučića i Miloševića sa Kosova oterali dečki iz OVK, ko bude pokušao da slomi Albance neka se seti istorije

- Ziberaj gnusno laže o nekakvim dokumentima socijalista o progonu Albanaca. Bez obzira na sve, spreman sam da odem u Specijalni sud, imam tone materijala koji najbolje govori o tome ko je koga proterivao na KiM. Dovoljno je da samo pogledam u svoje izveštaje sa sednica SB Ujedinjenih nacija i da ne idem u druge arhive - kaže Dačić.O sadržini spornog dokumenta, juče je govorio advokat i član Predsedništva SPS Toma Fila, koji kaže da je on zapravo "pravi dokaz" da se rukovodstvo SPS 17. februara 1999. zalagalo samo za mir, političko rešenje i ravnopravnost svih naroda na KiM.- U zapisniku sa sednice IO, na kojoj je bio i Dačić, navedeno je da je delegacija SRJ došla u Rambuje u dobroj veri da postigne sporazum i da delegacija SRJ nije odgovorna za propast pregovora u Rambujeu. Zaključak sa te sednice glasi: "Građani Republike Srbije, rukovodstvo RS i SRJ i relevantne političke stranke jedinstveni su u stavu da se problemi na Kosovu i Metohiji mogu trajno rešiti samo mirnim putem, uz puno poštovanje principa ravnopravnosti svih nacionalnih zajednica i suvereniteta i teritorijalnog integriteta RS i SRJ - naveo je Fila.

PROČITAJTE JOŠ: Vulin odgovorio na provokacije Haradinaja: Ako je iznenada toliko hrabar neka pređe Jarinje

On dodaje da se Dačić nikada neće naći među okrivljenima pred Specijalnim sudom, a to dokazuje i dokument koji navodi Ziberaj:- Ziberajev politički autogol je samo izraz panike u Prištini pred izbijanje istine na videlo i zbog neminovnog poziva na odgovornost za nedela koja su učinili.Na sednici IO, izveštaj je podnosio tadašnji ministar spoljnih poslova Živadin Jovanović. On je juče za "Novosti" rekao da ne zna koliko dugo još treba da ponavljamo da je SRJ bila posvećena tome da tadašnje, a i sadašnje najvažnije državno pitanje - Kosovo i Metohija, bude rešeno mirnim sredstvima i pregovorima, uz obezbeđivanje ravnopravnosti pripadnicima svih nacija.- Mnogo toga je postignuto, Prištinski univerzitet je imao više studenata nego onaj u Tirani, deca su u školama na KiM imala nastavu na maternjem jeziku, dnevna štampa i periodika izlazile su u preko milion primeraka na albanskom jeziku. Prava, dakle, nikome nisu bila uskraćena, ta priča je bila samo paravan za separatizam, i to je danas sasvim jasno - rekao je Jovanović. - Koliko puta su samo naši predstavnici odlazili na Kosovo i Metohiju da razgovaraju i nailazili na zid odbijanja.Naš sagovornik navodi da albanski političari imaju dosta muka, jer su proglasili otcepljenje, ali nisu postigli cilj:- Suočavaju se sa talasom povlačenja priznavanja, trpe pritisak svog naroda koji je, u mnogo čemu, obmanut. Vuku iracionalne poteze, poput neosnovanih hapšenja Srba i uvođenja taksa na srpsku robu. Pozivi bivšim pripadnicima OVK za zločine nad Srbima su sve češći. Zato traže neke teme za skretanje pažnje javnosti.ZAPISNIK sa sednice IO SPS razmatran je u Haškom tribunalu u procesu protiv nekadašnjeg predsednika Srbije Milana Milutinovića. On je oslobođen po svim tačkama optužnice za zločine nad Albancima u prvoj polovini 1999. godine.