PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u dvodnevnoj poseti Grčkoj, gde je tokom dana imao sastanak s grčkim predsednikom Prokopisom Pavlopulosom, nakon čega je održan plenarni sastanak delegacija dve zemlje.





Predsedniku Srbije atinski gradonačelnik Kostas Bakojani uručio je Zlatnu medalju za zasluge grada Atine, nakon čega je usledio sastanak s brojnim istaknutim grčkim privrednicima.

Vučić je večeras iz Atine govorio eksluzivno za TV Pink i, komentarišući svoju posetu, istakao da je zahvalan grčkim prijateljima, pre svega zbog odlikovanja - Zlatne medalje za zasluge.

- Ovo nije priznanje meni, ovo je priznanje Srbiji za prijateljstvo. Mi Srbi, kao i Grci, manje cenimo prijatelje i više pažnje obraćamo na one koji to nisu. Ipak, zahvalan sam našim grčkim domaćinima - kaže Vučić. Dodaje da je imao sastanke sa grčkim privrednicima, ističući da je Grčka dosta ulagala do 2008. godine kada je usledila kriza u obe zemlje.

Kaže da se očekuju nova ulaganja, pre svega kada je reč o ugostiteljstvu, gde su i najzastupljeniji, kao i u bakarstvu.

Odnosi dve zemlje su, kaže, i te kako važni.

- Važno je imati interese, partnere i prijatelje. Grčka podržava naš evropski put, podržava našu poziciju po pitanju KiM i zadovoljni smo pozicijom Grčke. Verujem da ćemo sutra još čvršće to utvrditi. Nadam se da ćemo otvoriti i priču oko pruge Beograd-Solun-Pirej - kaže Vučić za Pink.

Komentarišući dodelu Nobelove nagrade Peteru Handkeu i bojkot pojedinih zemalja, Vučić kaže da je ceo zapad ćutao na izjave o stvaranju Velike Albanije, ma ko da je ove ideje pominjao, Tači, Rama, Haradinaj, pa i Vilijam Voker koji smatra da bi to bila pobeda principa i njegovog zalaganja za Albance.

- Kada mi kažemo nešto što nije uvreda za žrtve, kada kažemo da se osuđuje čovek zbog verbalnog delikta, niko neće da kaže da sam u pravu, pa ni pojedinci iz naše zemlje, odnosno moji politički protivnici koji i dalje misle da, ako odu češće u zapadne ambasade, misle da će pre doći na vlast. Ne razumeju da narod bira vlast - kaže Vučić.

On je još jednom čestitao Handkeu na nagradi, zahvaljujući mu za sve što je činio u prethodnom periodu.

- Ne da me nije sramota, nego sam ponosan zbog ove njegove nagrade. On nije nasedao na trikove i provokacije i čestitam mu. Ostali, neka svako radi svoj posao - rekao je Vučić.

Kaže da, uz sve probleme, treba da budemo zadovoljni rezultatima, da Srbija napreduje, a da će u narednom periodu biti još radosnih vesti za nas. Ističe da se uslovi u Srbiji popravljaju i da to sve govori da će svima drugima uvek biti oprošteno, a da Srbiji ne sme ni deseti deo biti zaboravljen, a kamoli oprošten.



Kada je reč o tome što je Vuk Jeremić hvalio Aljbina Kurtija, Vučić kaže da je to čovek koji je rekao da je Oliver Ivanović ratni zločinac, a da se upravo Jeremić zalagao za to da se pronađe njegov ubica.

Vučić kaže da nipodaštavanje sopstvene zemlje i da je smisao svega da "bi Srbija imala šansu da je on (Jeremić) preko puta Kurtija".

- Upravo je za vreme Jeremića Kosovo proglasilo nezavisnost, postavljene su granice... - podseća Vučić. Ističe da je njegova diploma rast u Srbiji, fabrike, putevi, plate i penzije, dok su "njihovi" nezavisno Kosovo, Crna Gora, inflacija, siromaštvo, nestabilan kurs dinara...

- Rezultati neće biti katastroflni kao u vreme kada su oni vodili zemlje, neka se ne sekira koalicija genijalaca i prepametnih ljudi - kaže predsednik.

O SLUČAJU "JOVANjICA"



Govoreći o slučaju "Jovanjica", predsednik kaže da su govorili da su umešani u drogu, narko-kartele, a da će sada policija i tužilaštvo da utvrde istinu. Govore, kaže, o lažnom prijavljivanju.

- Priznaju, dakle, da su lagali. Očekujem da budem pozvan na saslušanje, da se pokažu svi moji navodi, ali da se vidi i šta su ponudili od dokaza, a da potom objasne i prezentuju narodu istinu. Neću ih pustiti! Krali su, lagali, i sada bi opet da kradu. Borim se za zemlju i čista mi je savest, ali to oni ne umeju da razumeju, jer njima nije bila čista savest kada su bili na čelu - kaže Vučić.

Ističe da je prethodnih dana bilo napada na policajce pojedinačno, a da je Biljana Popović Ivković danas pokazala fotografiju sa Draganom Đilasom i Milanom Dabovićem, osuđenim narko-dilerom, a da se danas progoni policajac koji mu je pronašao dva i po kilograma kokaina.

- Oni organizuju osvetu za nekog ako je štitio zakon. E, pa, nećete više tako! Nećete da napadate ljude koji jure narko-dilere, samo zato što su ti narko-dileri bliski vama - kaže Vučić i dodaje:

- Guraćemo stvari do kraja, nećete dobiti da maltretirate ljude, tučete ih, a čekaćemo i odluke tužilaštva i da vidimo da li smo radili ono što govore da jesmo. Nećemo da odustajemo od toga - kaže Vučić.

Kada je reč o Mladenu Novakoviću, zvanom Tocilo, koji je navodno kum Boška Obradovića, Vučić kaže da o tome ne zna ništa i da bi lagao kada bi rekao da može da potvrdi.

Kada je reč o eventualnim pritiscima, kaže da ne oseća pritisak. Kaže da ga "upozorava" ceo svet jer vodi politiku koja je u interesu naše zemlje.

- Ne vidim u tome problem, ne vidim problem ni u snajperu. Misle da kod normalnih ljudi mogu da ogade druge normalne ljude, ali imaju problem: misle da ću da pobegnem iz zemlje zbog pritiska, ali ne mogu da pobede rezultate - kaže Vučić.