POLICIJA u Bačkom Petrovcu uhapsila je J. Š. (38), iz tog mesta, zbog sumnje da je učinio krivična dela obljuba sa detetom i silovanje. On se sumnjiči da je primorao na seksualne odnose dvanaestogodišnju devojčicu, a pored toga i da je silovao njenu četiri godine stariju rođenu sestru.

On je, kako saznajemo, bio u emotivnoj vezi sa A. K. (42), majkom devojčica koje su bile žrtve seksualnog zlostavljanja. Ona je u vezi sa J. Š., koji je povremeno živeo sa njima, bila od oktobra 2019. do februara ove godine. Navodno joj je, prema nezvaničnim saznanjima, bilo poznato da čovek sa kojim je bila u vezi, seksualno zlostavlja njene maloletne ćerke, ali o tome nikome nije govorila.

- Devojčicama je pretio i tako ih primoravao - saznajemo od izvora bliskog istrazi. - Pogotovo mlađoj devojčici, više puta je govorio da će je izbaciti iz kuće. Kada se sve otkrilo, starija je u početku negirala, dok je njena mlađa sestra ispričala šta joj se sve dešavalo.

Po Bačkom Petrovcu se među pojedinim meštanima, posebno u kraju u kom majka živi sa ćerkama, govorkalo da se u kući nešto dešava, ali s obzirom na to da niko nije bio siguran šta, svodilo se na "seosku" priču, koja je stigla do policije. Operativnim radom otkrilo se o čemu je reč, pa je J. Š. uhapšen u četvrtak u popodnevnim satima i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

Kako saznajemo, majci ovih devojčica muž je umro pre nekoliko godina i žive od socijalne pomoći, jer ona nigde ne radi.