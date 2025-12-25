AMERIČKI ODGOVOR NA KINESKU ODBRANU: Hipersonična raketa „Dark igl“ probiće kineski A2/AD kišobran (VIDEO)

HIPERSONIČNA raketa „Dark igl“ omogućiće Kopnenoj vojsci SAD da s lakoćom zaobiđe postojeće sisteme zabrane pristupa i kontrole prostora (A2/AD).

Foto US Army

Američki ministar odbrane Pit Hegset nedavno je posetio vojni kompleks Redstoun arsenal u saveznoj državi Alabama, gde je dobio uvid u stanje razvoja različitih raketnih sistema Kopnene vojske SAD.

Tokom posete, Hegseta je pratio general-potpukovnik Francisko Lozano, direktor za hipersonične sisteme, usmerenu energiju, svemir i brzu nabavku, koji je izneo niz zanimljivih detalja o napretku jednog od najambicioznijih programa u američkoj vojsci.



HIPERSONIČNA RAKETA „DARK IGL“

Razvijena prema potrebama Kopnene vojske, „Dark igl“ (Dark Eagle Long Range Hypersonic Weapon – LRHW) predstavlja hipersoničnu raketu srednjeg dometa, namenjenu dejstvu sa kopna po kopnenim ciljevima. Sistem se sastoji iz dva dela: same rakete i hipersoničnog klizećeg bojevog bloka.

Prema dostupnim podacima, domet rakete iznosi između 1.725 i 2.175 milja (oko 2.770–3.500 kilometara), dok brzina može da pređe Mah 5, odnosno gotovo 6.400 kilometara na čas.

Foto US Army

Tokom posete Redstoun arsenalu, zvaničnici Kopnene vojske otkrili su da bojeva glava rakete teži manje od 30 funti (oko 13,5 kilograma), što je relativno malo za municiju tog dometa, ali da uprkos tome može da uništi područje veličine jednog parkinga.

Prema navodima vojske, „Dark igl“ je kopneni sistem, lansiran sa mobilnih platformi na kamionima, naoružan hipersoničnim raketama koje lete brzinom većom od 3.800 milja na čas. Rakete dostižu gornje slojeve atmosfere i kreću se izvan dometa sistema protivvazdušne i protivraketne odbrane sve do trenutka udara – kada je već prekasno za reakciju.

Ozbiljnost programa potvrđuju i finansije: za 2025. godinu Kopnena vojska je zatražila oko 1,3 milijarde dolara za hipersonično oružje, od čega približno 750 miliona za nabavku samih raketa i više od 500 miliona za istraživanje, razvoj, testiranje i evaluaciju. Procenjena cena jedne rakete „Dark igl“ iznosi oko 41 milion dolara (u cenama iz 2023. godine).

Kopnena vojska i Ratna mornarica SAD zajednički rade na ovom projektu kako bi se ubrzao razvoj i smanjili troškovi. Mornarica razvija pomorsku verziju rakete u okviru sistema Intermediate Range Conventional Prompt Strike.



ZAOBILAŽENjE NEPRIJATELjSKE PVO

Tokom sastanka, visoki oficir Kopnene vojske istakao je da „Dark igl“ može da pogodi „kontinentalnu Kinu sa Guama“, Moskvu iz Londona, kao i Teheran iz Katara, šaljući jasnu poruku američkim protivnicima o razornoj moći ovog hipersoničnog oružja.

Posebna vrednost sistema za Kopnenu vojsku leži u sposobnosti da zaobiđe savremene A2/AD „kišobrane“.

Kina je, na primer, izgradila snažan A2/AD sistem u regionu Južnog kineskog mora, sa ciljem da spreči raspoređivanje američkih ratnih brodova – posebno nosača aviona – i avijacije u blizini područja na koja Peking polaže pravo. Međutim, salva raketa „Dark igl“ mogla bi da probije takvu odbranu, neutrališe kineske protivvazdušne i protivbrodske sisteme i otvori put da se američki nosači aviona uključe u borbena dejstva punim kapacitetom.

Nastavak razvoja hipersonične rakete „Dark igl“ predstavlja dobru vest ne samo za Kopnenu vojsku, već i za celokupne Oružane snage SAD, koje se pripremaju za mogući budući sukob visokog intenziteta sa ravnopravnim protivnicima, poput Kine ili Rusije.

nationalinterest.org

