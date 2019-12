NovostiOnline/J.Ć. | 25. decembar 2019. 17:29 |

Od trenutka kada je izašao iz zatvora, strahujem za svoju ćerku





PRE petnaest godina taj čovek mi je uradio užasne stvari od kojih se nikad nisam oporavila. Kada sam čula da je pušten iz zatvora, pretrnula sam od straha. Ne zbog sebe, nego zbog svog deteta. Sada ja imam ćerku, mala je još, ima pet godina, ali ja se ipak plašim što je taj manijak na slobodi. Ova vest da je Monika nestala vratila mi je film. I ja sam tada imala 12 godina. Sve strahote ponovo sam preživala.

Ovako je svoju ispovest za "Novosti" započela dvadesetsedmogodišnja Nišlijka N. P., koju je pre 15 godina oteo i zlostavljao Ninoslav Jovanović (46) poznatiji kao "malčanski berberin". Kako se nerado priseća, on je tog kobnog dana ušao u njihovu kuću i predstavio se kao prijatelj njenog oca koji je preminuo malo pre toga. Zamolio je njenog brata i nju da krenu sa njim, da mu nešto pomognu. Na pola puta pitao je devojčicu da li želi da proda svoju kosu jednom frizerskom salonu za novac. Pošto je suma bila privlačna, pristala je, a njen brat se tada vratio kući po makaze.

- Kada sam ostala sama s njim, odveo me je na sasvim drugu stranu - priseća se jezivih detalja ova Nišlijka koja je sada majka troje dece. - Skrenuli smo i išli kroz neke njive. Znala sam da nas je nasamario. Probala sam da se otrgnem, ali nisam mogla. Odveo me je u jednu napuštenu vikendicu. Pretio je, rekao je da su svuda okolo njegovi ljudi i da ne pokušavam da bežim, da će me oni ubiti ako me vide. Onda je izvadio makaze i počeo da me šiša. Plakala sam, onda me je silovao. Na kraju dana mi je rekao da mogu da idem i pustio me. Godinama sam sanjala taj dan.

Žrtva



PONOVO ZABRINUTA

Uspela je, kaže, da se malo oporavi tek kada se udala i dobila dete. Međutim, kada je čula da je Ninoslav na slobodi, strah se vratio i to, kako kaže, ne za nju, već za ćerkicu, kao i za svaku devojčicu koja je mogla da bude potencijalna žrtva "malčanskog berberina".