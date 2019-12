D. Zečević | 14. decembar 2019. 22:38 | Komentara: 0

U SRBIJI ima onih koji bi voleli da su za ubistvo srpskih mladića u kafiću "Panda" u Peći krivi Srbi, ali da za to postoje dokazi, siguran sam da bi ih već dosad objavili Hašim Tači ili Ramuš Haradinaj.Ovo je na obeležavanju 21. godišnjice od brutalnog zločina, rekao ministar Zoran Đorđević. Skup je organizovalo Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih na KiM.Đorđević je naglasio da je ubistvo u "Pandi" bio uvod u nove zločine terorističke Oslobodilačke vojske Kosova. Povodom izjava predsednika Aleksandra Vučića da nema dokaza da su to uradili Albanci, rekao je da je Vučić uvek govorio da svi koji su krivi treba da odgovaraju i da to važi i za Srbe, u bilo kojem slučaju, ako se pokaže da su odgovorni.Ministar je rekao i da bi obeležavanju godišnjice zločina trebalo da prisustvuje neko iz Tužilaštva za organizovani kriminal, gde se vodi ovaj slučaj, i kaže ono što postupak dozvoljava. Time bi se, smatra, na još jedan način pokazalo porodicama da Srbija neće zaboraviti šta se desilo i da će nastaviti da traži krivce.Zločin su komentarisali i premijerka Ana Brnabić i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji su novinarima potvrdili da nema novih saznanja o ubistvu šestorice mladića srpske nacionalnosti 1998. godine.Odgovarajući na pitanja novinara, premijerka je rekla da je za državu važno da se sazna ko je odgovoran za ubistvo mladića i dodala da je "dosta teško rešavati zločine kada ih neko 10 ili 15 godina pre vas nije rešavao".

Navodeći da nadležnost za istragu tako teških zločina na Kosovu i Metohiji imaju Euleks, Kfor i Unmik, ministar Stefanović je ocenio da bi bilo "zanimljivo čuti šta su oni istražili" od 1999. .Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić rekao je da Srbija ne prihvata učešće u svakodnevnom prebrojavanju leševa koje nameće Priština, jer je to politika mržnje koja vodi u nova stradanja.- Cinične bljuvotine Bedžeta Pacolija vređaju žrtve još jednog od zločina u nizu koji je ostao bez kazne - naveo je Đurić u saopštenju nakon što je Pacoli objavio tvit u kome optužuje Beograd da stoji iza smrti srpskih mladića u kafiću "Panda".I porodice nastradalih opomenule su da ubice i nalogodavci ni posle dve decenije nisu poznati, uprkos mnogobrojnim verzijama ovog svojevrsnog masakra nad srpskom omladinom u metohijskom gradu. Jedino što je poznato jeste da su maskirane osobe upale u ovaj pećki kafić u večernjim satima i pucajući iz automatskog oružja usmrtile petoricu srednjoškolaca i jednog studenta. Najstarija žrtva bio je Ivan Radević (25), a najmlađa četrnaestogodišnji Ivan Obradović. Bukvalno su streljani i sedamnaestogodišnjaci Svetislav Ristić, Vukota Gvozdenović, Dragan Trifović, kao i godinu dana stariji Zoran Stanojević. Šesnaestoro njih je tada teže i lakše ranjeno.- Obećala sam Ivanu da ću se boriti za istinu dok sam živa, sve dok mi kuca srce u grudima - govori nam Milena Radević, Ivanova mama.I porodice ostalih ubijenih mladića ističu da nikada neće prestati da tragaju za istinom jer ubice njihovih najmilijih nisu dospele pred lice pravde.