Novosti online | 29. jun 2020. 19:32 |

Goran Stevanović je ponovo apelovao na građane koji imaju simptome koronavirusa, da se javljaju u kovid ambulante, a ne i oni koji su bili u kontaktu sa zaraženima, a nemaju simptome.







"Ona vas delimično štiti u klimatizovanim prostorima. Razlika u stepenu kontaminacije vazduha u malim i velikim prostorima je drastična. Sve što je van maske može da prođe kroz nju", napominje Stevanović.





"To praktično znači da treba primeniti mere kontole međusobne komunakacije. Ići na regionalni pristup, na to smo se i opredelili, da budu mere relaksirane, a da u regionima gde je transmisija intenzivna mere budu čvršće. U narednom periodu ćemo imati različit stepen mera za različite regione i u zavisnost od kretanja broja obolelih i pozitivnih i kretanja virusa, oscilaciju mera i u tim regionima", dodaje Stevanović.





"Moramo da naučimo da zdravstveni radnici moraju da se prilagode da će raditi sa njim", rekao je Stevanović.









Direktor Infektivne klinike Goran Stevanović rekao je za RTS, gostujući u emisiji Oko, da je nepoštovanje preporuka koje su date od strane epidemiologa, da se koriste maske gde nije moguća distanca, dovelo do porasta broja obolelih.Više od 50 odsto obolelih su sada mladi, od 20 do 40 godina. Nama starija populacija retko oboleva, dodaje Stevanović."Na respiratorima u gradu Beoradu su uglavnom pacijenti između 30 i 55 godina starosti, imamo i mlađih. Ne menja se virus, ostaje isti kao u početku, razlika je samo ko se više inficira", ističe direktor Infektivne klinike u Beogradu.V. d. direktora "Batuta" Verica Jovanović rekla je za RTS da Srbija ima dovoljno pi-si-ar testova za koronavirus, ali i zaštitne opreme u zdravstvenim ustanovama."Važno je kada se obavi testiranje, osobe sa kliničkim znacima i simptomima treba da se testiraju. Ne treba sebe dovoditi u rizik, pomešaćete se sa onima koji imaju simptome. Pi-si-ar testova ima dovoljno, nabavljeni na vreme, izdavanje rezultata je 48 sati. Nekada je veliki broj testiranih osoba uticao da se čeka više", rekla je Jovanovićeva.Onaj ko je pozitivan, a nema nema jaku kliničku sliku, nalazi se u izolaciji kod kuće 14 dana, navela je Jovanovićeva.Važno je nositi masku jer, ona, kako kaže, kaže, predstavlja barijeru između vazduha i disajnih puteva.V. d. direktora "Batuta" Verica Jovanović rekla je za RTS da će od sutra u 6.00 u Beogradu početi primena obavezne mere nošenja maske u zatvorenom prostoru i javnom prevozu. Maske su obavezne u tržnim centrima, kafićima, restoranima.Uprave tih institucija biće u obavezi da organizuju kontrolu primene tih mera, a moći će da pomogne u kontroli i lokalna samouprava, rekla je Jovanovićeva."Očekujemo da će se apelovanje i propisivanje mere primenjivati. Inspekcije će priteći u pomoć. Osobe koje ne budu koristile masku trebalo bi da izbegavaju korišćenje, saznaćemo kakve će biti kazne", rekla je v. d. direktora "Batuta".Narednih dana očekuje se donošenje novih mera u zavisnosti od epidemiološke situacije, kaže Jovanovićeva.Verica Jovanović kaže da Krizni štab nije razmišljao o ponovnom uvođenju vanrednog stanja i policijskog časa."Kovid će biti s nama, mere će biti uvedene tamo gde to zahteva epidemiološka situacija, pratimo je. U ovom trenutku pratimo žarišta. Sačuvaćemo starije i osobe sa hroničnim oboljenjima, oni su populacija u riziku. Mere treba da budu u primeni jer će štititi od transmisije virusa", rekla je Jovanovićeva.Direktor Infektivne klinike dodaje da ponavljanje potpunog zatvaranja može da napravi problem jer nakon zatvaranja ljudi požele da izađu napolje i intenzivnije se druže.Goran Stevanović kaže da je u ovom trenutku nemoguće dati tačnu procenu koliko će situacija sa koronavirusom trajati."Moramo da se spremimo na to da će ovo trajati dugo, najverovatnije na osnovu svega što smo videli, virus neće prirodno iščeznuti. Dva načina kontrole su – da postoji efikasan lek a drugo je efikasna vakcina. To nije u naznaci za skoriju budućnost", istakao je direktor Infektivne klinike.Prema njegovim rečima, moramo da se spremimo da ćemo imati permanentno prisutan virus, da će kovid biti sa nama.Goran Stevanović kaže da je procedura prilikom smrtnog ishoda od kovida ista kao i kod drugih smrtnih slučajeva.Popunjava se, kaže, medicinska dokumentacija, koja ima list o podacima osobe."Popunjava se formular, tačno se kaže da li je umro od kovida 19, upisuje se primarni uzrok smrti, bolesti koje su pridonele smrtnom ishodu, pridružene bolesti", napominje Stevanović.V. d. direktorka Batuta rekla je za RTS, komentarišući pisanje BIRN-a da je broj umrlih i obolelih od kovida 19 mnogo veći, da ne može da kaže koji su tačno podaci koje je BIRN imao na raspolaganju."Zvanični podaci Republike Srbije koji nastaju prikupljanjem iz zdravstvenih ustanova su objavljeni i dostavljeni predstavnicima BIRN-a kako su zahtevali. Baza kovid 19, koja je bila jedan od izvora možda zabune, jeste jedna arhiva podataka i u toj bazi se nalaze svi podaci iz zdravstvenih ustanova od zdravstvenih radnika koji neposredno rade. Zakon obavezuje gde god se dogodi smrtni ishod da se dostave prijave RZS i Institutu", rekla je Jovanovićeva.laciju mera i u tim regionima - najavio je Stevanović.Direktor Infektivne klinike kaže da je sada suviše daleko početak nove školske godine da bi mogao da da prognozu da li će se sesti u klupe."I mene lično zanima jer i ja imam dva đaka. Nadam se da će školska godina krenuti normalno, to zavisi od toga kako ćemo sprovoditi mere, to možemo ako radimo svi zajedno", rekao je Stevanović.