ĆUPRIJA bi bila mali Bergamo da od prvog zaraženog koronom, koji je potvrđen 18. marta, nismo preduzeli drastične mere. Odmah smo zatvorili sve osim apoteka i prodavnica prehrambene robe. Radnici JK "Ravno 2014." noću dezinfikuju ulice, a u nedelju su sa pripadnicima ABHO Vojske Srbije dezinfikovali saobraćajnice oko Opšte bolnice, koju sada obezbeđuje Vojska Srbije. Uskoro bi trebalo da budu dezinfikovana i odeljenja. Najvažnije je da su svi koji rade u Prijemno-trijažnom odeljenju negativni na virus i da je stigla zaštitna oprema za sve medicinske radnike.Ovako, za "Novosti", priča Ninoslav Erić, predsednik opštine Ćuprija i komandant Opštinskog štaba za vanredne situacije. On dodaje da je Zavod za javno zdravlje od ponedeljka počeo masovnije testiranje, biće uzorkovani svi prvi kontakti obolelih, pa će, procenjuje predsednik, broj novozaraženih u ovoj opštini verovatno biti povećan.Virus je u Ćupriji, koja je postala jedno od najvećih žarišta u našoj zemlji, već odneo prve žrtve. Preminule su žene starosti 82 i 78 godina, a bitku sa ovom bolešću izgubio je i Paraćinac, star 73 godine. U Pomoravskom okrugu zaraženo je 48 osoba, od kojih su 34 iz Ćuprije, osmoro je iz Paraćina, troje iz Jagodine, dvoje iz Rekovca i jedna osoba je iz Svilajnca.- Ćuprija je prema broju stanovnika, oko 30.000, danima bila prva u Srbiji po broju zaraženih, ali se na tom mestu našla i zbog toga što jedina u Pomoravlju ima Infektivno odeljenje. Mada, činjenica jeste i da je prvi pacijent, koji je došao iz Italije, proslavljao rođendan, bio je po raznim kafićima i ostvario mnogo kontakata. To važi i za drugog zaraženog, čija supruga radi u bolnici - navodi Ćupričanin koji je želeo da ostane anoniman.Ćupričanin Živojin Antić kaže da nema panike, jer se Opština trudi da sve dovede u red, da pomogne i poljoprivrednicima, ali ne može sve da postigne. Zbog toga što je imao teškoće u plasteničkoj proizvodnji, on je poslao dopis Ministarstvu poljoprivrede i dobio odobrenje za rad.- Ne mogu da kupim sredstva za zaštitu. Na gubitku sam već hiljadu evra, jer rasad nisam mogao da šaljem poštom. Ostalu štetu neću ni da računam. Ali, poljoprivrednicima poručujem da sade, da budu u skladu sa prirodom i da razmišljaju pozitivno - veli Antić.Pranje ulica i parkovaDragan Nikolić ocenjuje da su građani vidno uplašeni zbog toga što mnogi koji su na privremenom radu u inostranstvu nisu prošli kontrolu, ne poštuju samoizolaciju, a poznato je da trećina meštana radi van zemlje.- Mnogo ima i poljoprivrednika starijih od 65 godina. Neki angažuju druge da rade, a neki zemlju obrađuju krišom jer je vreme setve. Trebalo je to rešiti kao u Svilajncu, gde mogu traktorima da idu od kuća do njiva. Površine pod zasadima biće znatno smanjene, a samim tim i prinosi - kaže Nikolić.

KO SE ČUVA I BOG GA ČUVA

Penzioner Dušan Stamenković iz Ćuprije poštuje samoizolaciju, nije protivnik donetih mera, jer treba izbegavati kontakte pošto su oni rizični. Problem će biti jedino ako se uvede dvadesetčetvoročasovni policijski čas.- Ulice su prazne. Ide samo onaj ko mora. Nema panike, ali ljudi su oprezni. U suštini, "ko se čuva i Bog ga čuva" najbolja je poruka - poručuje Stamenković.