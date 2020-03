D.Alihodžić | 25. mart 2020. 07:32 > 08:24 |

Ginekolog iz Niša, Biljana Natić Ljumović, preminula je od posledica zaraze virusom korona - potvrđeno je Novostima u Vladi Srbije.



Ona je preminula u utorak oko 16 časova.



Doktorka, koja je radila u Doma zdravlja, izgubila je bitku protiv opake bolesti na Klinici za infektivne bolesti niškog Kliničkog centra. Biljana je imala dijabetes i bila je jedan od najtežih pacijenata.



Ovo je četvrta žrtva virusa korona u Srbiji.



Ministar zdravlja Zlatibor Lončar potvrdio je informaciju o smrti niške doktorke i rekao je da je ona bila dugogodišnji neregulisani dijabetičar.

"Ona je bila na respiratoru od 21. marta, težak oblik, borili su se lekari, ali nažalost nisu useli da pomognu", rekao je Lončar.

On je apelovao na građane da budu bez kontakta, kod svojih kuća i da poslušaju savete stručnjaka.

"Da ne bismo dolazili u ovu situaicju, to je jedini način", rekao je Lončar.

Do juče je na respiratorima bila 21 osoba, a Lončar kaže da su to teški pacijenti i da bitnijih promena do jutros nije bilo.