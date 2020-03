R. Dr. | 24. mart 2020. 07:43 |

NEMA izraza poštovanja poput celivanja ikona, krstova i ruku sveštenika. Obredi poput krštenja, a po završetku posta i venčanja, nisu obustavljeni, ali obavljaju se bez "publike" - samo u najužem krugu. Isto važi i za sahrane, bez okupljanja i daća. Liturgije se odvijaju, ali u praznim hramovima, pri čemu vernici mogu da stoje napolju, ali na propisanoj udaljenosti.Prema ovim merama organizovan je crkveni život u Beogradu, kao i u svim eparhijama SPC širom regiona. Crkva je pozvala svoje sveštenike i vernike da se strogo pridržavaju svih državnih mera propisanih protiv širenja zaraze.Primanje Svete tajne pričešća, kako ukazuju u Crkvi, ne može biti obustavljeno, jer je reč o jednom od temelja hrišćanske vere. Ovim povodom oglasio se juče i Sinod SPC, koji je ukazao da na Crkvu, zbog liturgija i pričešća, "klevetničku hajku vode "anticrkveni i antisrpski krugovi i njima skloni mediji".- Optužuju nas što vernike pričešćujemo iz iste čaše, na tradicionalni način koji se primenjuje već 2.000 godina. To proglašavaju kršenjem instrukcija državnih vlasti. To je čista laž, budući da se država ne bavi, niti može da se bavi sadržajem i načinom vršenja liturgije. To je isključivo stvar crkvenog poretka, koje država prihvata kao validno i legitimno. Niko se, uostalom, ne pričešćuje prinudno, već dobrovoljno. Nerazumno je i krajnje zlonamerno očekivanje onih koji niti dolaze u crkvu, niti se pričešćuju, da će sama Crkva uskratiti svojim vernicima ono što je za nju i za njih najvažnije i najsvetije - sveto pričešće - saopštio je juče Sinod SPC.U SPC poručuju da vernici treba da se uzdaju u Boga, ali i da se vode starom mudrošću "ko se čuva i Bog ga čuva".DIREKTOR patrijaršijske upravne kancelarije, protojerej stavrofor Stojadin Pavlović, međutim, ukazuje da vernici mogu i sami da se pričeste u kućnim uslovima - bogojavljenskom vodicom.- Vernici koji budu insistirali da se pričeste, imaće tu mogućnost u svojim domovima, a nadležni sveštenici će napraviti prioritete. Ako su bolesni, tu se ne smemo oglušiti. Nekome može to biti poslednje pričešće i o tome moramo da vodimo računa - rekao je Pavlović.