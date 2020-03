Milena Marković | 11. mart 2020. 20:02 | Komentara: 0

KRAJ agonije! Poznatom novinaru RTS Branku Stankoviću, autoru kultne emisije "Kvadratura kruga", konačno je priključena struja u stanu koji mu je njegova matična kuća dodelila, u zakup, u Komovskoj ulici, u beogradskom naselju Bele vode.

Posle dvanaest dana i toliko noći provedenih uz svetlost sveća, baterijskih lampi i plinskog rešoa, ekipa Elektrodistribucije, u sredu oko 15 časova, priključila je brojilo i povezala elektroinstalacije.

- Svanulo je - javio je Branko Stanković "Novostima". - Rešena je, evo, i kvadratura struje!

Svetlo je ozarilo njegovo i lice njegove supruge Slavke. Ali, svetlo je isijavalo, svih ovih dana, iz nebrojenih poruka podrške dobrih i plemenitih ljudi koji su, iz sata u sat, pratili nevolju Stankovića, koji su želeli da pomognu i pomogli su. Isto onako kako se Branko upisao u pamćenje obespravljenih. Obeskućenih. Siromašnih. I, od svih odbačenih i zaboravljenih. Njima je njegova "Kvadratura" rešavala gotovo nerešive probleme. Dobacivala im spasonosno uže, punih 18 godina. Izvlačila ih iz svakojakih muka. Hrabrila i snažila na putu do sigurne luke. Životne.

- Hvala svima koji su meni i mojoj porodici pružili reči podrške u teškom vremenu i još težem iskušenju - kazao je. - Hvala ljudima koji nisu izgubili osećaj za drugoga, uprkos vremenu koje ne neguje takve osobine. Mnogi su nam ponudili i materijalnu pomoć. Ali, ona nama nije potrebna. Potrebnija je drugima.

Priključak na brojilo sa Elektrodistribucijom Beograd, u ekspozituri ove državne kuće na Banovom brdu, nadležnom i za Bele vode, parafirao je Stanislav Nedeljković, generalni sekretar RTS. I dok se još nije ni osušilo mastilo potpisnika, tim EDB već je bio u Komovskoj 9, gde je nova adresa Stankovića. Na ovu adresu dospeli su, posle deložacije iz centra grada, u Ulici Ilije Garašanina, a po presudi Upravnog suda po kojoj je, po Zakonu o restituciji, pravo dobio zakoniti vlasnik.



PROČITAJTE JOŠ: Stankoviće uz mrak dočekao i dug od 365.000: Agonija autora "Kvadrature kruga" nema kraja





Šta se pre ovog, čarobnog potpisa generalnog sekretara RTS događalo u danu kada je ovim potpisom rešena agonija Stankovića? Izvor iz EDB, svedoči nam:

- Elektrodistribucija je, posle brojnih peripetija sa RTS, pozvala zvaničnike Javnog servisa da dođu i potpišu ugovor. Otuda je, međutim, traženo da im se ugovor donese u RTS, na noge, kako bi i konačno bio potpisan. Rekli smo: To nije put, takav dokument se ne iznosi izvan Elektrodistribucije... Sada je najvažnije da je na ovaj problem stavljena tačka.









Da li je i stavljena? Sve što se događalo sa Stankovićima prethodnih dvanaest dana, koliko su proveli u mraku, traži preispitivanje. Ne samo zbog njih, već i zbog drugih. Običnih ljudi kojima nisu dostupni ni mediji. Ni zvaničnici.

- Osećam se veoma pogođenim ovakvim odnosom RTS prema Branku Stankoviću, jer sam bio predlagač da on dobije Vukovu nagradu Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, bio sam i član žirija koji mu je to priznanje dodelio - reagovao je Dragan Mraović, predsednik Nadzornog odbora KPZ. - Pogađa me, posebno, nehuman odnos ne samo prema Branku, vrsnom stvaraocu, već, zaprepašćuje i nemarnost prema sopstvenom programu RTS, koji mi plaćamo iz svog džepa, kroz pretplatu. Ako je Branko Stanković doveden u očajnu i stresnu porodičnu situaciju i onemogućeno mu da radi svoj posao, šta da očekuju obični ljudi?





ZAHVALNOST "NOVOSTIMA"

NEVOLjA Branka Stankovića dospela je na stupce "Novosti" posle njegovog intervjua u dodatku našeg lista - TV "Novosti", u kome je tek nagovestio problem. Ko, to, da ne primeti? Ko da ne reaguje? "Novosti" jesu i sudarile su se sa birokratijom koja je ovog uglednog novinara, namerno ili slučajno, poslala u mrak.

- Zahvalan sam "Novostima", posebno - beležimo reči Branka Stankovića, koji je životom i delom zaslužio da bude u žiriju tradicionalne akcije "Novosti" - "Najplemenitiji podvig godine".