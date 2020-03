S. J. MATIĆ | 29. mart 2020. 20:23 | Komentara: 0

u nedelju

GENERAL Ratko Mladić oseća se dobro posle operacije benignog tumora na debelom crevu, saznaju "Novosti". On se nalazi u bolnici gde je zahvat i urađen, apre podne prvi put se telefonom javio sinu Darku.

- Kratko smo razgovarali i deluje mi optimistično. Jak je, kao i uvek - kaže nam Darko Mladić. - Prva 24 časa posle operacije protekla su dobro. Malo je slab, ali je stabilan. Oporavak ide dobro, zadovoljan je što se taj zdravstveni problem koji ima rešava kako treba i nadamo se da će sve biti u redu.

General Mladić operisan je u subotu ujutru. Zahvat je, kako saznajemo, trajao dva i po sata, a tumor koji mu je izvađen odnet je na analizu. Porodica, ali ni branioci, o zakazanoj operaciju uopšte nisu bili obavešteni. Službenik suda u Hagu javio je Darku Mladiću šta se dešava tek kada je general ušao u operacionu salu, i potpuno ga šokirao. Po podne ga je ponovo pozvao i obavestio da se Mladić probudio.

SVE KOMANDANTOVE BOLESTI RATKO Mladić ima problema sa srcem i u pritvoru je preživeo i jedan infarkt pre nekoliko godina. Krvni pritisak mu je često visok, najčešće oko 180, i zbog toga prima terapiju. Ali zanimljivo je da pritvorski lekari tvrde da je to za njega normalan pritisak. U pritvoru je imao i nekoliko manjih moždanih udara, koje su tamošnji doktori krili, a za njih se saznalo godinu pa čak i dve godine kasnije, kada su snimci dati generalu. Utvrđeno je i da su mu smanjeni spoznajni kapaciteti.

- Laknulo nam je kada smo ga čuli preko telefona, ali svi smo i dalje zabrinuti, dok ne čujemo da se potpuno oporavio - kaže nam Darko. - Nadamo se, pošto je rođen kao borac, da će i ovu bitku da dobije.

Darko kaže da im je čudno što su ga operisali baš sad kad vlada epidemija korone i kad su u Holandiji odložene sve operacije koje nisu hitne.

- To nas malo zabrinjava, jer su oni sve vreme tvrdili da je benigno, da nije opasno i da je to rutinski zahvat, a sad su ga isforsirali. Rekli su nam da je on pristanak na operaciju potpisao početkom marta, iako on to nama nijednom nije pomenuo kad smo razgovarali telefonom, a čuli smo se skoro svakog dana.

Mladiću je u decembru prošle godine urađena kolonoskopija koja je potvrdila da mora na operaciju, kako bi se sprečilo da se polipi i benigni tumor koji ima razviju u maligni tumor. Tada je kazano i da je slab, da boluje od anemije, da ima nedostatak gvožđa i nizak hemoglobin, te da se operacija može uraditi tek kad se ti paramerti poprave.

Inače, i porodica i branioci Ratka Mladića više puta su sudu prilagali proteste, jer se i od njih i od generala krije njegova zdravstvena dokumentacija. Žalbeno veće koje sudi Mladiću naložilo je da im se ona mora dostavljati svakih sedam dana, međutim, tu odluku pritvorski lekari i uprava uopšte ne poštuju. Poslednje nalaze i izveštaje dobili su sredinom februara, ali ni tada im nije data sva medicinska dokumentacija.