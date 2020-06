Slavni srpski glumac Vlasta Velisavljević gostovao je u Jutarnjem programu "Prve" televizije. Zajedno sa voditeljkom Marijom Savić Stamenić gledao je neke svoje slike, a ponosebno ga je rastužila fotografija sa pokojnim Nebojšom Glogovcem, kada su oni svojevremeno igrali u predstavi "Hamlet".- Nikada neću zaboraviti pokojnog Glogovca. To je zadnja predstava u kojoj smo igrali. "Hamlet". Meni je to ne znam koji po redu Hamlet bio. Treći ili četvrti. A njemu je bio prvi - pričao je Vlasta.- Čovek može samo da zanemi pored ove fotografije - rekla je Marija Savić Stamenić- Šta ćete, tako je. Tako je valjda bilo suđeno. Ne znam šta da kažem - rekao je tužni VlastaMože li se pričati o tome koliko Nebojša Glogovac nedostaje svima nama... Mogu da zamislim koliko Vama nedostaje. Radili ste s njim, mnogo ga bolje poznavali - rekla je Marija Savić Stamenić- Nama naročito. Bajkerima, i njima nedostaje. On je vozio motorcickl stalno. Ja mu kažem, u Smederevu smo gostovali: "Glogi, zašto si došao kolima? Vidiš kakvo je vreme. (Glogovac kaže): "Nemoj da mi staješ na muku, ukrali su mi BMW". Tako... Žao mi je što se ovi u Pančevu nisu pokazali... - pričao je Vlasta.- Za ulicu? - pitala je Marija Savić Stamenić.- Nisu se pokazali. Pa, dobro. Šta ćete. Ima vremena. Doći će neki drugi ljudi koji će se setiti Glogovca. Valjda po onome što je odigrao. A odigrao je mnogu... Mogu ja da ga pomilujem? - pitao je Vlasta plačućim glasom.