NEĆE MOĆI: Vreme idiota (kompletnih)

STVARNO, ne razumem. Ne mogu da zamislim situaciju u kojoj italijanska Akademija dela kruska obeležava neki važan jubilej, organizuje svečanost tim povodom, a okupi se neka grupa Italijana da to spreči, odnosno blokira. Još manje mogu da zamislim da ti isti Italijani, šta god mislili o Rimokatoličkoj crkvi, zvižde, vređaju i rugaju se papi, ili palermskom nadbiskupu, pa makar on bio i Sicilijanac.

Foto Z. Jovanović

Još mi je nezamislivije da Francuska akademija obeležava neki važan jubilej, organizuje svečanost tim povodom, a nadbiskupe pariskog i marseljskog napada grupa demonstranata, pa makar oni bili i Alžirci. Tako nešto je bilo nezamislivo i tokom protesta "žutih prsluka", koji su trajali duže od godinu dana i sedam meseci i bili vrlo nasilni. U njima je učestvovalo vrlo malo Alžiraca (što Aleksej Kišjuhas vrlo dobro zna, jer čestit Francuz Arapina ni video nije, kako je svojevremeno pisao), ali je bilo mnogo ekstremnih desničara i još ekstremnijih levičara. Podjednako, ne mogu da zamislim da Kraljevska španska akademija obeležava neki svoj jubilej, organizuje svečanost tim povodom, a nadbiskupa madridskog i ostale zvanice vređa i maltretira neka grupa Španaca, pa makar ti Španci bili i Katalonci koji se bore za nezavisnost.

Najnezamislivije mi je da Matica ilirska (tj. hrvatska) obeležava dva veka svog postojanja (što ćemo čekati još 16 godina), organizuje svečanu akademiju u Hrvatskom narodnom kazalištu, a ispred se okupi grupa demonstranata, pa makar oni bili i Srbi, da sprečava zvanice da dođu i zviždi i vređa nadbiskupe zagrebačkog i splitsko-makarskog.



Ali, zamislivo mi je da SKC "Prosvjeta" organizuje neki događaj i da se okupi grupa neoustaša koji će napraviti skandal i uprkos tome što predvodnik ovog društva (od oktobra 2024. Srpski kulturni centar) Boris Milošević ide na hrvatsku proslavu "Oluje", a što je za Verana Matića vrlo posvećeno i principijelno zagovaranje interesa Srba u Hrvatskoj. Iako mu je baka ubijena nakon te slavne operacije. Miloševiću, ne Matiću.

Isto tako mi je zamislivo da se celo Cetinje zapali ko istrošena automobilska guma da bi se sprečilo ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija. A upravo mitropolit Joanikije i Cetinje imaju centralnu ulogu u događaju koji me je naveo da pišem ovaj tekst - skandaloznom skupu ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu u vreme održavanja svečane akademije povodom 200. godišnjice Matice srpske.

Stvarno, ne razumem kakvim to mozgom raspolažu ljudi koji su se u takvom trenutku na tom mestu okupili da protestuju, zvižde, vrište, skaču, duvaju (u vuvuzele). Ako su Srbi, potpuno je idiotski (u izvornom smislu reči - operisano od politike - ali i u ovom modernijem gde označava najteži stepen mentalne zaostalosti) da na taj način pljunu na jednu od najvažnijih institucija svog naroda, koja je skoro vek i po starija od Aleksandra Vučića i koja će ga nadživeti. Pod uslovom da je ti idioti ne unište. Ako nisu Srbi, to mi je shvatljivije, ali podjednako idiotski. Samo u modernom smislu reči, jer za tu vrstu šovinizma nemam drugi epitet (možda Kišjuhas ima).

Koliki je ovaj idiotizam, ukazuje činjenica da je okupljena rulja "napala" gorepomenutog mitropolita Joanikija. Apsurdno je jer je Joanikije jedan od vladika koji su podržali studentsko-blokaderski pokret. Idiotski je jer su ga "napali", po svemu sudeći, nemajući pojma koga napadaju. Zaista, koliko retardiran treba da budeš da napadaš nekoga, a koliko retardiran treba da budeš da i ne znaš koga napadaš? Malo manje od toga koliki si idiot kada, pošto shvatiš da si napao "svog", počneš da se "izvinjavaš" na način na koji su to uradili "studenti". Radi se, kažu, o "nenamernom činu proisteklom iz zabune" i obećavaju da će ostati posvećeni "obavezi da budu precizni i pravedni u svom stavu". Ovo malo podseća, na primer, na objašnjavanje portparola NATO iz vremena agresije na SRJ Džejmija Šeja, koji se nije izvinjavao za "kolateralnu štetu", ali je obećavao da će Alijansa ostati "precizna" i "pravedna".

Šta, u ovom slučaju, znači to "precizni" i "pravedni"? Neće im se više desiti da promaše kojeg crkvenog velikodostojnika? Ako pogode vladiku Irineja, ili patrijarha, onda je to okej, ali ako se obruše na Joanikija ili Justina, onda će se izviniti? Vladiku Grigorija nema šanse da "slučajno" pogode - on je naočit i slabo nosi mantiju. Tvrditi da napad na Joanikija nije napad na SPC zbog zabune oko identiteta je podjednako idiotski kao reći i da komunisti nisu progonili crkvu jer im je ministar unutrašnjih poslova bio pop Vlada Zečević. Ni oko njega nisu mogli da se "zabune" i streljaju ga umesto mitropolita Joanikija jer ni on baš nije nosio mantiju. Druga stvar je što su oni koji su, usled "zabune", napali Joanikija u Novom Sadu, suštinski isti oni koji su palili gume na Cetinju kada je trebalo da bude rukopoložen. U nekim slučajevima čak ne samo moralno-politički nego i biološki.

Jedan od onih koji su postavljali osnove (da ne kažem potpalu) za cetinjske gume i progon SPC u Crnoj Gori je čovek koji je, pošto je shvatio da nikako ne može biti najveći srpski pesnik, odlučio da bude najveći crnogorski pjesnik - Jevrem Brković, postavio je osnove i za sadašnji progon SPC u Novom Sadu tako što je svoje potomstvo, unuka Brajana, iz srpske Sparte poslao da se školuje u Srpskoj Atini. Poput nekog Efijalta iz Trahisa koji će novim Persijancima pokazati prolaz iza Termopila. Dedine reči "suverena će država Hrvatska, nadam se, moći dosta da pomogne da i moja nesrećna Crna Gora dođe do svog tako logičnog suvereniteta. Plašim se da to sa crnogorskim suverenitetom i otcjepljenjem od Srbije neće ići bez krvi, i to velike" kao da još odzvanjaju unukovom glavom. A nije da nisu aktuelne i danas. Jer gde su utočište našli Brajanovi saborci Mila Pajić, Doroteja Antić, Branislav Đorđević i ostali? Odakle su im "Iks" nalozi? Nije važno što Brajan Brković i njegov verni trabant Miran Pogačar (po svemu sudeći) nisu predvodili ovo divljanje ispred SNP. Bili su, valjda, opravdano sprečeni (kukavičlukom?), ali bili su prisutni duhom.

Kada malo bolje razmislim, pogrešna mi je prva rečenica teksta. Stvarno, razumem. Da bi se onako protestovalo ispred SNP potrebno je biti ili kompletan idiot ili kompletan (auto)šovinista. Sasvim mi je jasno i da ovo sve manje veze ima sa Vučićem, a sve više sa Srbijom. Pod uslovom da otpočetka nije bilo tako.