DRUGA STRANA: Uspesi šestog oktobra

DECENIJAMA se već početkom oktobra mogu čuti javne žalopojke zbog toga što posle petooktobarskog puča nije bilo 6. oktobra te tako "posao nije završen" i ideali petooktobaraca su ostali neostvareni.

U tu svrhu svake godine se objavljuju svojevrsni spiskovi ljudi za lustraciju, tačnije likvidaciju, na kojima se od ove godine nalaze čak i mrtvi ljudi poput Dragana Markovića Palme. Tako bi se mogao steći pogrešan utisak da petooktobarski pučisti nisu postigli potpuni uspeh. Taj utisak se mora ispraviti istine radi. Uspesi su odista bili veliki.

Oni su od 5. oktobra 2000. uspeli, ni manje ni više, da rasture dve države i SR Jugoslaviju i Državnu zajednicu Srbije i Crne Gore: uspeli su da nezavisno od rezultata parlamentarnih izbora preuzmu vlast; napravili su model prelazne vlade sa koministrima koja im je omogućila da dobiju nove izbore po njihovoj volji; uspeli su da potpuno rasture vojsku i da je kadrovski i vojnotehnički unište; ukinu obavezni vojni rok; ratne generale izručili su Haškom tribunalu; vrhovnog komandanta i predsednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića su bespravno uhapsili, a onda, protivno svim zakonima i Ustavu ga kidnapovali iz zatvora i u lance vezanog oterali u tamnicu Sheveningena gde je i umoren; gonili su kao zveri i uhvatili i Radovana Karadžića i Ratka Mladića i oterali ih u hašku tamnicu; učinili sve što su mogli da Kosovo proglasi nezavisnost i secesiju od Srbije... I sve sa izričitim iščekivanjem da im se zbog tih "zasluga" omogući prijem u Evropsku uniju.

Mašinkama i drugim oružjem zauzeli su Narodnu banku Srbije; uništili bankarski sistem Srbije i doveli strane banke; formirali su "krizne štabove" koji su zaposeli sve medije i firme koje su imale pare na žiro računima i pokrali ih; postavili su svuda glavne urednike i brutalno javno prebili direktora RTS Dragana Milanovića i oterali ga u zatvor na punih deset godina; poništili postojeći zakon o svojinskoj transformaciji i obavili pravu pljačkašku privatizaciju; prodali Železaru Smederevo Amerikancima za 1 dolar; prodali izvorišta vode u Srbiji; smenili po dubini u Srbiji oko 50.000 ljudi od mesne zajednice pa naviše; izbacili iz sudova i tužilaštava isključivo po partijskim kriterijumima više od 700 sudija i odmah po istim partijskim kriterijumima postavili nove; da bi prikrili prave ubice premijera Zorana Đinđića uveli vanredno stanje u Srbiji i u akciji "Sablja" pohapsili administrativno-policijskim putem više od 12.000 ljudi - poređenja radi nešto više nego što je na taj način pohapšeno u Jugoslaviji za vreme Informbiroa...

Naravno da popis učinaka petooktobarskih i "žutih" pučista nije potpun i konačan. Pogotovo što je popriličan broj njih i danas udobno smešeten u raznim strukturama vlasti i veoma uticajan, tako da njihovo delovanje na pomenutoj platformi još nije okončano. Rekli bismo - oni čuvaju osnovnu matricu, a samo se taktički prilagođavaju vremenima.

Sve u svemu učinak "žutih" petooktobarskih pučista, a sada "opozicionara" je odista velik. I predstavlja odličnu preporuku da im se ponovo poveri vlast na ovakav ili onakav način. Te bi tako mogli "počistiti" sve ljude, žive ili mrtve, sa spiskova bila da su oni "uži" ili "širi" i tako konačno ispuniti svoje šestooktobarske ideale.