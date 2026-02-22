Svet

"IDENTIFIKOVALI SMO SVE" Britanski trag: Direktor FSB otkrio ko je naredio atentat na ruskog generala Aleksejeva

В.Н.

22. 02. 2026. u 13:03

PRAKTIČNO svi učesnici i izvršioci atentata na general-potpukovnika ruske vojske Vladimira Aleksejeva su identifikovani, izjavio je Federalne službe bezbednosti Rusije (FSB) Aleksandar Bortnikov.

Foto: Profimedia, Depositphotos

„Mnogo je urađeno u poslednje vreme. Praktično smo identifikovali sve učesnike i počinioce ovog zločina. Znate da su neki od umešanih ljudi pritvoreni. Jedna žena je uspela da pobegne i sakrije se u Ukrajini“, rekao je Bortnikov za ruske medije.

On je istakao da je u atentatu očigledan britanski trag.

„Znamo da su glavni naručioci obaveštajne službe Ukrajine. A iza njih stoje treće zemlje, o kojima smo govorili ranije, da ukrajinske obaveštajne službe deluju pod nadzorom ili kontrolom zapadnih obaveštajnih službi. Vidimo, pre svega, britanski trag. Stoga se istraga nastavlja. Pažljivo pratimo sva dešavanja i, naravno, nikada nećemo zaboraviti ni oprostiti“, naglasio je Bortnikov.

Prema njegovim rečima, FSB će svakako objaviti nove informacije o istrazi atentata, ako ih bude.

Naoružani napadač 6. februara je pucao u Aleksejeva u stambenoj zgradi u Moskvi. General je hospitalizovan. Federalna služba bezbednosti Rusije kasnije je saopštila da je privela izvršioca atentata na Aleksejeva.

(Sputnjik)

