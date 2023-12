LICEMERJE ĐILASOVE OPOZICIJE: Napali Hila i Harčenka zbog stava o nasilju u Beogradu - Mesecima sastanče po stranim ambasadama

DIREKTOR za kampanje pokreta Kreni-promeni Savo Manojlović juče je napao ambasadore Amerike i Rusije u Beogradu, Kristofera Hila i Aleksandra Bocan-Harčenka. Kako ovaj predstavnik opozicije okupljene oko Dragana Đilasa i koalicije "Srbija protiv nasilja" tvrdi - osudom protesta opozicije i podrškom lideru vladajuće koalicije Aleksandru Vučiću – ambasadori su se umešali u unutrašnja pitanja Srbije.

Foto: Tanjug/ D. Milovanović

Manojloviću se u ovome pridružio i jedan od lidera opozicije Zdravko Ponoš, koji američkog ambasadora šalje na "pecanje sa Bocan-Harčenkom".

Foto: Printscreen

Američki ambasador Hil je juče, između ostalog, izjavio da „nasilju i vandalizmu nad državnim institucijama nije mesto u demokratskom društvu“ i da „lideri Srbije i njeni građani treba da imaju u vidu da legitimnost demokratskih procesa zavisi od transparentnosti i spremnosti svih strana, i pobednika i poraženih, da poštuju volju naroda izraženu na izborima“. Dan posle nasilja na ulicama Beograda, Hil je naveo i da ima „puno poverenje“ da će Srbija „proći kroz aktuelne izazove sa ojačanom demokratijom“.

Bocan-Harčenko je nešto ranije juče izjavio da ga je predsednik Vučić informisao da ima „neoborive dokaze“ da Zapad stoji iza protesta u Beogradu i dodao da se oni organizuju i izvode u skladu sa principima i tehnologijama „majdanskih revolucija“.

Ovakva ocena Manojlovića i Ponoša ne bi bila ni upola neverovatna, jer svaka pohvala na račun Vučića i aktuelne vlasti, bez obzira na to iz kog izvora dolazi, mora biti ismejana i osuđena, da upravo oni, i drugi predstavnici opozicije okupljene oko Dragana Đilasa, pa i sam Đilas, nisu poznati po sastančenju u stranim ambasadama i pozivanju na strane izvore i stavove uvek kada Srbiju treba pokuditi.

Predstavnici Đilasove opozicije, koji mesecima dozivaju strane posmatrače, međunarodnu intervenciju, obraćaju se predstavnicima Evropske unije, povodom održavanja izbora u Srbiji, šalju svoju delegaciju u Nemačku - Đilasa i Stefanovića, sada su se odjednom našli prozvani da osuđuju kada strani faktor, a pritom ambasador koji službuje u Srbiji, komentariše dešavanja u Beogradu - i to samo zato što taj komentar nije u skladu sa atmosferom Majdana koju nakon izbora pokušavaju da stvore u našoj zemlji.

Foto: Printscreen

Posebno je zanimljivo što upravo oni koji se sada obrušavaju na navodno "mešanje u unutrašnja pitanja Srbije", od završetka izbora u medijima sebi naklonjenim citiraju i insistiraju na ispravnosti stavova i ocena Andreasa Šidera, iz Socijaldemokratske partije Austrije, čoveka čija je stranka opterećena brojnim aferama - od krađe glasova u sopstvenoj stranci pri izboru za predsednika, do korupcijskog skandala gde su ljudi iz njegove stranke optuženi za kupovinu poljoprivrednog zemljišta i malverzaciju sa cenama, i to samo zato što govori u korist opozicije. O svim pomenutim aferama pisali su relevantni austrijski mediji, a ovi tekstovi se mogu videti klikom na linkove iznad. Dakle, kada osoba koja je pokrala izbore u sopstvenoj stranci kaže nešto loše o Srbiji - za predstavnike "Srbije protiv nasilja" to je nešto poput svete knjige, što će se danima prenositi i ponavljati u njihovim medijima.

Foto: Printscreen

Vučić: Pokrali izbore u sopstvenoj stranci, a došli ovde nama da broje - Najzanimljiviji su mi posmatrači, ova dvojica Austrijanaca. Došli su da gledaju kod nas kakvi su izbori, sami su rekli da nisu videli nepravilnosti. Posle kažu videli su nepravilnosti na društvenim mrežama. Oni su brojali glasove i u svojoj partiji, pa proglasili pogrešnog predsednika svoje partije, pokrali glasove u svojoj partiji, a došli ovde da nama broje glasove i sole pamet. Šenah kaže da je išao po gradu i zaustavljao ljude i pitao ih da li znaju gde im je biračko mesto, to nisu znali, a znali su gde je neka kafana – to mu je dokaz da su izbori pokradeni - rekao je predsednik prilikom svog obraćanja iz Predsedništva u nedelju. Foto: Printscreen

Mešanje u unutrašnje poslove Srbije, a kada je to na polzu Srbije protiv nasilja, dakle - nije problematično, štaviše, poželjno je. Sa druge strane, kada neko nešto progovori o Srbiji, a što nije u skladu sa stavovima i ciljevima ovog opozicionog bloka - kritika i najgore moguće uvrede kreću odmah.

Ostaje otvoreno pitanje da li će Srbija tražiti međunarodnu istragu protiv pomenutog kritičara Andreasa Šidera - kako bi se utvrdilo da li je, i koliko novca dobio od Dragana Đilasa, za postizborno blaćenje naše zemlje.