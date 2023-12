VUČIĆ: Molim sve da prestanu sa štrajkom glađu

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić pozvao je danas predstavnike opozicije da prekinu štrajk glađu, ali i Uglješu Grgura sa liste "Srbija ne sme da stane" koji štrajkuje zbog izborne krađe opozicije.

FOTO TANJUG/ TARA RADOVANOVIĆ

- Ja neću da govorim šta su mnogi govorili o Tomi Nikoliću, od egzibicionizma do svega drugog, najgadnije, najružnije moguće stvari, iako je čovek posle dva dana bio u mnogo težem stanju. Ali štrajkuju glađu sad i pristalice vlasti, koji se bore protiv izborne krađe, ali i od izborne krađe od ovih iz opozicije, ali to niko nije hteo da objavi - naveo je Vučić.

Kazao je da je bio iznenađen što štrajkuje i dosadašnji poslanik odnosno novoizabrani poslanik na listi "Srbije ne sme da stane" Uglješa Grgur.

- Mene su obavestili da je došao da štrajkuje glađu u iste prostorije gde i Marinika Tepić. Ja sam ga pozvao i tražio i poslao tamo Vladu Orlića da ode da razgovara sa njim, da odgovori čoveka da ne radi to jer to nema nikakvog smisla - pošto nikome nećemo dozvoliti da pokrade narodnu volju, jer nije moguće da se tako nešto dogodi. Molim ga da odustane, ali on neće - rekao je Vučić.

Istakao je da Grgur nije član SNS i da ne može na njega da utiče.

- Neće da čuje, on hoće da štrajkuje, jer misli da su ovi bezobrazni, bezobzirni i tako dalje. Šta ja tu da radim, nastaviću da ga molim da prestane da štrajkuje. Ja želim da zamolim sve koji štrajkuju, a video sam tamo i onog Veselinovića i druge, da prestanu da štrajkuju glađu - poručio je Vučić.

Predsednik je dodao da mogu svaki dan ako hoće da štrajkuju. Vučić je kazao da je i kada je Toma Nikolić štrajkovao glađu bio protiv toga.

- Da smo sve znali pre nego što je ušao u štrajk glađu, ne verujem da bismo u to ulazili. Osim rizika po njegovo zdravlje tada ništa nismo postigli. I naravno izbori nisu raspisani jer ih je bilo baš briga, iako legitimitet nisu imali. Jer smo mi njih stvarno pobedili na izborima, oni su izgubili sa dva prema jedan. Samo je to velika razlika. Poručio je predstavnicima opozicije da se vrate svojim obavezama.

- Mogu da organizuju proteste svaki dan. Ja mislim da sam u prethodnih devet godina doživeo da skoro sedam godina svakodnevno imam proteste ispred Predsedništva ili neke druge proteste, svakog dana imamo proteste. I 17. posle izbora i 18. i 19. zbog navodno krvavih košulja, ali kad pretuku Gagu Antonijevića tad nema. Pa smo imali proteste i zbog ubijene dece, pa kao što vidite u razvijenim zemljama i kad bude i 17 mrtvih, neće biti pokreta Češka protiv nasilja i demonstracija, niti bilo kakvih zloupotreba najvećih mogućih tragedije - naveo je Vučić.

Istakao je da tako nešto može da bude samo u našoj zemlji kod neodgovornih ljudi koji misle da tako treba da se ponašaju. Vučić je rekao da je posle 11 i po godina na vlasti dobio polovinu biračkog tela kao parlamentarna lista.

- Da su bili predsednički izbori, bilo bi oko 63 do 64 odsto podrške u ovom trenutku. Hvala ljudima na ogromnom poverenju - naveo je Vučić.