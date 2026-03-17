18. dan rata na Bliskom istoku.

Foto: Tanjug/Gemini

FAO: Rat na Bliskom istoku mogao da izloži akutnoj gladi više miliona ljudi

Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu (FAO) upozorila je danas da bi rat na Bliskom istoku mogao da izloži akutnoj gladi više miliona ljudi.

- Već se 319 miliona ljudi bori sa glađu. Svetski program za hranu je upozorio - ako se rat nastavi, još 45 miliona ljudi moglo bi da bude izloženo gladovanju. Ovo bi dovelo nivo globalne gladi na rekordan nivo svih vremena. To je strašna perspektiva - navodi se u saopštenju, prenosi Skaj Njuz.

Ističe se da rat već remeti lance snabdevanja u do sada neviđenoj meri i upozorava da bi nagli rast cena hrane i goriva mogao da uskrati stabilan pristup hrani milionima porodica, posebno u podsaharskoj Africi i Aziji.

Naglašava se da bi rezultat takve situacije mogao da izazove najozbiljniji poremećaj sa hranom od pandemije kovida-19 i rata u Ukrajini 2022. godine.

Iranski ambasador demantovao da je Modžtaba Hamnei na lečenju u Moskvi

Iranski ambasador u Rusiji Kazem Džalali, demantovao je pisanje medija da se novi vrhovni vođa Irana ajatolah Modžtaba Hamnei, nalazi na lečenju u Moskvi.

- Vest o tome da je vrhovni vođa revolucije prebačen u Rusiju na lečenje je novi psihološki rat - naveo je on na platformi Iks.

Dodao je da "iranski lideri ne moraju da beže i kriju se u skloništima" i da je "njihovo mesto na ulicama i među ljudima".

- Navika laganja nikada ne napušta um lažova, ali jedna iranska poslovica kaže da lažov ima kratko pamćenje i da je zaboravan - naveo je Džalali.

Dan ranije, portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov odbio je da komentariše izveštaje o mogućem Hamneijevom dolasku u Moskvu, prenosi ruski portal RBK

Netanjahu: Likvidacija Laridžanija deo plana da destabilizuje iranski režim

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio da je likvidacija visokog iranskog zvaničnika Alija Laridžanija deo izraelskog plana da destabilizuje iranski režim i da iranskom narodu pruži priliku da svrgne režim sa vlasti.

Opširnije čitajte klikom OVDE.

Ministarstvo zdravlja Irana: 13 dece mlađe od pet godina poginulo u sukobima sa SAD

Ministarstvo zdravlja Irana saopštilo je danas da je tokom napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na tu zemlju poginulo više stotina civila, uključujući i decu, dok je više hiljada ljudi povređeno.

U saopštenju se navodi da je tokom sukoba koji je počeo krajem februara, ukupno poginulo 204 mlađih od 18 godina, kao i trinaestoro dece mlađe od pet godina, prenosi iranska Pres tv.

U saopštenju se navodi da je više od 18.000 osoba povređeno, uključujući veliki broj maloletnika, kao i žena.

Iranski mediji: Uhapšeno desetoro stranaca pod sumnjom na saradnju sa SAD i Izraelom

Iran je uhapsio desetoro stranaca osumnjičenih sarađuju sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama, javljaju danas iranski mediji, dok su zvaničnici upozorili građane da ostanu kod kuće tokom festivala Čaharšanbe Suri koji bi, kako navode, mogli da iskoriste "neprijatelji" za stvaranje nesigurnost u zemlji.

Šef iranske policije Ahmadreza Radan izjavio je u nedelju da je od početka rata između Teherana, Izraela i Vašingtona uhapšeno najmanje 500 osoba, optuženih za deljenje informacija sa protivnicima, prenosi Rojters. Pored desetoro stranaca uhapšenih u severoistočnoj provinciji Korasan Razavi, 55 osoba je uhapšeno u južnoj provinciji Hormozgan, javlja Tasnim.

Grupa stranaca, čija nacionalnost nije navedena u izveštajima medija, optužena je za prikupljanje informacija o osetljivim lokacijama i pripremu operacija na terenu.

Težak udarac za Trampa, "pala" ostavka zbog Irana

Glavni zvaničnik Donalda Trampa za borbu protiv terorizma podneo je ostavku zbog rata u Iranu, rekavši da ta zemlja nije predstavljala „neposrednu pretnju“ po SAD.

Celu vest čitajte klikom OVDE.

Pokrenut novi, 58. talas operacije "Pravo obećanje 4"

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je pokrenut novi, 58. talas operacije "Pravo obećanje 4", tokom kojeg su lansirane balističke rakete i bespilotne letelice ka ciljevima na teritoriji Izraela i prema američkim vojnim bazama u regionu.

Opširnije čitajte klikom OVDE.

Sijarto pozvao Evropu da ukine zabranu isporuka ruske nafte

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas u Budimpešti da bi Evropska unija trebalo da ukine zabranu na isporuke ruske nafte i vrati ovaj energent Evropi zbog globalne nestašice energenata izazvane ratom na Bliskom istoku.

Celu vest pročitajte na linku OVDE!

Irani: Mi sigurno izlazimo kao pobednici

Komandant iranske mornarice Šahram Irani upozorio je danas neprijatelje da njihova duga lista zločina protiv iranskog naroda nikada neće biti zaboravljena niti oproštena, poručivši da će "biti kažnjeni" razornim napadima sa potpuno neočekivanih lokacija.

Celu vest pročitajte na linku OVDE!

Objavljen poslednji snimak Laridžanija

Larijani Vows Iran “Will Stand Firm Against the Enemy” as Quds Day Rally Continues After Explosion



Amid state‑televised Quds Day demonstrations days after an explosion struck near the march Iran’s national security chief reiterated Tehran’s resolve against adversaries, even as… pic.twitter.com/d5dgIwaHLU — Washington Eye (@washington_EY) March 13, 2026

UN pokrenule istragu povodom smrtonosnog napada na osnovnu školu u Iranu

Ujedinjene nacije pokrenule su istragu povodom smrtonosnog napada na osnovnu školu "Šadžare Tajebeh" prvog dana američko-izraelskih napada na Iran, izjavio je danas jedan od članova istražnog tima.

Celu vest pročitajte na linku OVDE!

VRHOVNI VOĐA IRANA ODBIO PREDLOG ZA PREKID VATRE

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei, odbacio je predloge za smanjenje tenzija ili prekid vatre sa Sjedinjenim Državama, koje su Teheranu prenela dva posrednika, izjavio je u utorak visoki iranski zvaničnik.

Celu vest pročitajte na linku OVDE!

Oglasio se Izrael: Ubijen je Ali Laridžani

Izrael je sinoć u vazdušnom napadu ubio šefa iranskog Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Alija Laridžanija, potvrdio je izraelski ministar odbrane Izrael Kac.

Celu vest pročitajte na linku OVDE!

TRAMP: "Kubu mogu da oslobodim, osvojim - mogao bih da uradim šta god želim sa njom!"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da veruje ''da će imati čast da osvoji Kubu''.

Celu vest pročitajte na linku OVDE!

Likvidiran komandant Basidža Solejmani i drugi visoki zvaničnici

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su u noćnom napadu u Iranu ubile komandanta paravojnih snaga Basidž, Golamrezu Solejmanija, njegovog zamenika i druge visoke zvaničnike, dok se još ispituju rezultati napada na iranskog zvaničnika Alija Laridžanija i lidera Palestinskog islamskog džihada Akrama el Adžurija.

Celu vest pročitajte na linku OVDE!

IRANSKE RAKETE PALE BLIZU NETANIJAHUOVE KANCELARIJE

IRANSKE rakete pogodile su ciljeve u blizini kancelarije izraelskog premijera Benjamina Netanijahua u Jerusalimu, javlja iranski televizijski kanal Si-En-En.

Celu vest pročitajte na linku OVDE!

Izvršeni udari na američku ambasadu i vojnu bazu u Bagdadu

Iranske snage ponovo su napale američku ambasadu u Bagdadu, kao i bazu "Viktorija".

Celu vest pročitajte na linku OVDE!

Tramp: Bez napada na Iran izbio bi nuklearni sukob i treći svetski rat

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je vojna operacija protiv Irana bila neophodna kako bi se sprečilo izbijanje nuklearnog sukoba koji bi mogao da preraste u treći svetski rat.

Celu vest pročitajte na linku OVDE!

Evropa je poslala jasnu poruku Trampu: Sam reši svoje probleme

Ministri spoljnih poslova EU odbili su poziv Donalda Trampa za pomoć u osiguravanju Hormuškog tesnaca, smatrajući to američkim problemom u koji Evropa ne želi da se meša.

Celu vest pročitajte na linku OVDE!

Laridžani pozvao muslimanske zemlje da preispitaju stav prema Iranu

Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Ali Laridžani pozvao je zemlje sa većinski mislimanskim stanovništvom da preispitaju svoj stav prema Iranu u jeku rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

U pismu napisanom na arapskom jeziku i upućenom u ponedeljak liderima muslimanskih država, Laridžani je pozvao te zemlje da razmisle o budućnosti islamskog sveta, preneo je CNN.

"Danas se sukob vodi između Amerike i Izraela sa jedne strane i snaga otpora sa druge", naveo je Laridžani, dodajući da Sjedinjene Američke Države "nisu lojalne nikome", dok je Izrael, kako je rekao, "njihov neprijatelj".

On je pozvao lidere muslimanskih zemalja da zastanu i razmisle o sopstvenoj poziciji i budućnosti regiona, navodeći da Iran daje "iskrene savete" i da ne želi dominaciju nad drugim državama.

Laridžani je naveo da je Iran izložen, kako je rekao, "američko-cionističkoj agresiji" čiji je cilj razbijanje zemlje, kao i da je razočaran ograničenom podrškom država sa muslimanskom većinom tokom aktuelne krize.

Uprkos napadima, on tvrdi da je iranski narod pokazao snažan nacionalni i islamski otpor.

Pismo je upućeno u trenutku kada su, prema ocenama CNN-a, pojedine muslimanske zemlje, među kojima su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Bahrein, osudile iranske udare na njihovoj teritoriji od početka sukoba pre više od dve nedelje.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su 28. februara ujutro Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim u znak odmazde pokrenuo masovne udare na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

CNN: Eksplozija u blizini američke ambasade u Bagdadu tokom napada dronovima



Eksplozija se dogodila u blizini kompleksa američke ambasade u Bagdadu nakon čega su sistemi protivvazdušne odbrane dejstvovali na projektil, pokazali su snimci koje je geolocirao CNN.

Na video-materijalu vide se tragovi protivvazdušnih projektila i eksplozija u vazduhu koja odgovara presretanju mete, dok drugi snimak prikazuje objekat nalik dronu koji udara u područje nedaleko od ambasade, nakon čega se čuje snažna detonacija.

Prema navodima bezbednosnog zvaničnika, dva drona su već pogodila kompleks ambasade tokom napada u subotu, a snimci prikazuju dim i plamen iz objekta u blizini.

Portparol vrhovnog komandanta iračkih oružanih snaga, Sabah al-Numan je rekao da su "neopravdani napadi" ponovljeni na više vitalnih objekata, uključujući ambasadu, naftno polje Madžnun i hotel Al-Rašid Internašonal.