IRAN U ŠOKU, TRAMP SE ZADOVOLJNO SMEŠKA! Irance zadesilo ono što uopšte nisu očekivali
Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A najnovije vesti iz sporta tiču se upravao Iranaca i Sjedinjenih Američkih Država, čiji je predsednik Donald Tramp nedavno izjavio da bi Iranu bilo bolje da ne dolazi na Mundijal koji se upravo i u SAD održava ove godine. Danas više zadovoljstva ima Tramp, nego iranski fudbaleri...
Podsetimo najpre na važan uvod u današnju najbitniju fudbalsku vest:
Fudbalski savez Irana tražio da utakmice na Svetskom prvenstvu igra u Meksiku
Fudbalski savez Irana (FFIRI) pregovarao je sa Međunarodnom fudbalskom federacijom (FIFA) o premeštanju svojih utakmica na Svetskom prvenstvu iz Sjedinjenih Američkih Država u Meksiko zbog zabrinutosti za bezbednost sopstvenih igrača, preneo je u ponedeljak Rojters.
Munijal će biti održan od 11. juna do 19. jula ove godine u SAD, Meksiku i Kanadi, a predviđeno je da će Iran igrati u grupi G protiv Belgije, Egipta i Novog Zelanda.
Iranci bi, prema ranijem rasporedu, trebalo da protiv Novog Zelanda i Belgije igraju u Inglvudu, a sa Egiptom u Sijetlu.
Predsednik SAD Donald Tramp rekao je potom da je Iran dobrodošao da učestvuje na Svetskom prvenstvu , ali je sugerisao da možda nije prikladno da igra u SAD "zbog sopstvene bezbednosti".
"Kada je Tramp izričito rekao da ne može da garantuje bezbednost iranske reprezentacije, sigurno nećemo putovati u Ameriku", izjavio je predsednik FFIRI Mehdi Tadž u objavi na nalogu ambasade Irana u Meksiku na društvenoj mreži Iks (X). "Pregovaramo sa FIFA-om da Iran utakmice na SP igra u Meksiku", dodao je Tadž.
A onda..
FIFA povukla potez koji je šokirao Iran
Svetska kuća fudbala je "prelomila:
Očekuje da će Iran igrati Svetsko prvenstvo prema originalnom rasporedu utakmica, dakle - na američkom tlu.
Odluka je, dakle, u stilu "uzmi ili ostavi".
- FIFA je u redovnom kontaktu sa svim Savezima-učesnicama Mundijala, uključujući Iran, kako bi razgovarali o pripremama za Svetsko prvenstvo 2026. FIFA očekuje da svi timovi učesnici igraju prema objavljenom rasporedu utakmica - istakao je na društvenin mrežama obično dobro obavešteni novinar Rob Haris povodom stava krovne svetske fudbalske organizacije koji je saznao.
Iranci, dakle, mogu da biraju: ili će pristati na to da ipak igraju na američkom tlu, dakle u zemlji koja aktivno bombarduje njihovu zemlju i gde predsednik SAD ističe "da možda ipak nije prikladno da doputuju", ili će odbiti takvo "gostoprimstvo" i bojkotovati Mundijal.
