ANALIZA "NOVOSTI" Snaga proglasa - 0,24 odsto: Kakvi su bili efekti inicijative za izlazak na birališta

INICIJATIVA "Proglas", sa po­drškom od oko 200.000 potpisnika, čiji je proklamovani cilj bio da se animiraju birači i "probude iz apatije", sudeći prema broju po­punjenih glasačkih lista u nedelju, nije dala oče­kivati efekat. Njihova akcija pokrenuta je baš u trenutku kada su počele predizborne i postizbor­ne kalkulacije - koliki je odziv neophodan da bi se okrnjio rezulat liste oko SNS.

U prilog dispropor­ciji između njihovog društvenog aktivizma na terenu i ostvarenih rezultata govore i kon­kretni podaci: odziv na upravo završenim par­lamentarnim izborima veći je za 0,24 odsto (oko 7.000 birača) u odnosu na onaj zabeležen 2022. go­dine.

Prema trenutnim broj­kama Republičke izborne komisije, sa obrađenih 8.243 biračka mesta od ukupno 8.273, na birali­šta je izašlo 3.817.655 građana, što je 58,84 od­sto. Za razliku od ove go­dine, 2022. svoje birač­ko pravo iskoristilo je 3.810.559 punoletnih gra­đana, odnosno 58,6 odsto. Nešto veća izlaznost u odnosu na ranije glasanje, i to za 1,75 odsto, zabe­ležena je u Beogradu, gde je glasački listić uzelo 59,6 odsto birača.

Da su i sami akteri "Proglasa" emotivno gle­dano, razočarani, govori izjava akademika Vladice Cvetkovića, koji je rekao da je i njega ponela atmo­sfera sa "Proglasovih" skupova:

- Nema sumnje da je "Proglas" probudio neke politički apatične gra­đane, a kome je to malo, taj je imao nerealna oče­kivanja. Ne znamo kolika bi bila izlaznost da ni­je bilo mesec i po dana "Proglasa", a o njegovom direktnom uticaju na ove izbore ne vredi ni priča­ti.

Efekat "Proglasa" ni­je samo mera njegove ideje, nego stanja u Srbiji. Da je inicijativa uopšte ima­la šanse za mnogo veći domet, to bi značilo i da je naše društvo još uvek građanski očuvano, a ta­kvom društvu proglas ne bi bio ni potreban. "Pro­glas" je maraton, a ne skok udalj - rekao je Cvetković za "Danas".

Politički analitičar Branko Radun smatra da je "Proglas" više imao uti­caja na to da donese podr­šku listi "Srbija protiv nasilja", nego na celokup­nu izlaznost.

- To je bila jedna zani­mljiva politička akcija ljudi koji nisu političa­ri, a zapravo bočno podr­žavaju listu SPN - rekao je Radun, za "Novosti".

- Zanimljiv je taj pristup, jer se ne ide sa klasič­nom kampanjom, već je reč o paralelnoj kampanji. Upravo zahvaljujući nji­ma, povećan je procenat te liste.

Radun objašnjava da je to bila negativna kam­panja protiv vlasti, s obzirom na to bila je usmerena na to da se na birališta izvuku svi bi­rači koji su protiv vlada­jućeg režima.

Kako kaže, to nisu uspeli u meri u kojoj su očekivali akteri:

- Hteli su da mobili­šu njihovo biračko telo koje je nedisciplinova­no, i koje nekad glasa za njih, a nekad ne. Oni su sve vreme govorili o to­me da, ako pet odsto više građana izađe na birali­šta, da će pasti vlast. To je bila zabluda. Kad biste ispitivali te ljude koji su i sada bili ap­stinenti, došli biste do podataka da bi oni slič­no glasali kao i oni koji su izašli na izbore. Mo­žda bi svega dva do tri procenta bila razlika. Ali, to nije neka razlika kakvu su oni očekivali, i svakako ne vidim da je "Proglas" naročito do­prineo izlaznosti.

Ponoš: Očekivali smo više

DA je očekivao veću izlaznost, rekao je i lider Srbija centra Zdravko Ponoš, čija je stranka bila deo liste "Srbija protiv nasilja".

- Znali smo da se izbori kradu, ali nadali smo se da će izlaznost biti veća, odnosno dovoljna da pokrije "fantomske birače" - rekao je Ponoš.