VUČIĆ O IZJAVI ALEKSIĆA: Ja ovo nisam video nikada, to je takav nivo bezobrazluka i drskosti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Ćirilica" na TV Hepi.

Foto: Printskrin TV Hepi

Vučić kaže da je bezobrazluk da čovek minornog obrazovanja i znanja (Miroslav Aleksić) sebi daje za pravo da kritikuje ljude koji su pročitali 10.000 puta više knjiga nego on, jer je "on pročitao jednu ili dve".

- Ja ovo nisam video nikada. To je takav bezobrazluk da jedan čovek sebi daje za pravo da kritikuje ljude koji su pročitali 10.000 više puta knjiga nego on, jer je on pročitao jednu ili dve. Da kritikujete 10 akademika SANU, stotine profesora, lekara, a sa druge strane kažete da oni imaju interes ili obavezu, za razliku od njega koji je moralni čistunac i koji je krao pare sa tastom. Ne možete da verujete da postoji takav nivo bezobrazluka i drskosti - rekao je Vučić.

On kaže da je Dragan Bjelogrlić snalažljiv, gradski tip, ali neznalica u odnosu na akademike i naučnike koji su potpisali listu podrške listi "Srbija ne sme da stane".

- A Aleksić je tek neznalica potpuna. Ti si dečko izdanak G17, obećavali 1.000 evra, pa ste trpali pare u džep, a narod ni dinara nije video. Oni danima maltretiraju ljude. Čuj Nikola Jokić ima obavezu, ili Janko Tipsarević, koji je doveo Stiva Voznijaka u Srbiju, Kakav je interes bilo koga od tih ljudi? - zapitao je predsednik.