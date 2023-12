PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Ćirilica" na TV Hepi.

Emisiju vodi novinar Milomir Marić. Gost "Ćirilice" je i glavni i odgovorni urednik "Novosti" Milorad Vučelić, istoričar Goran Šarić i novinar Filip Rodić.

Vučić kaže da je za njega važno da ljudi znaju da izbori nisu igra, a država nije igračka.

- Mnogima se čini da su nečije reči slađe, lepše, brže i jednostavnije izrečene nego što ih ja izričem, ali različite su pozicije - kazao je Vučić.

Ističe da on mora da vodi računa o svakoj reči jer će da polaže račune narodu, a ne kao oni koji se bore za procenat glasova više.

- Nekome ko hoće procenat ili dva nije teško da izgovori stvari za koje ne mora da odgovara, a ja moram da vodim računa o svakoj reči - kazao je on.

Predsednik sumnja da će da uskoro biti završeni sukobi u svetu.

- Plašim se da će sukob u Izraelu da se proširi na druge teritorije - kazao je on.

Podseća da MMF predviđa rast Srbije od 3,6 odsto, a mi se nadamo da će biti i 4 odsto, a što bi značilo značajno povećanje plata i penzija.

- EU je treći kvartal u recesiji, a mi dobrim delom zavisimo od EU. Nama je treći kvartal bio najbolji u Evropi. Mi imamo dovoljno novca u kasi, spremni smo za šokove u svetu - kazao je on.

Ističe da će biti još nervoze pred izbore u Rusiji, a da će predsednik Rusije Vladimir Putin pokušati da ostvari uspehe na bojnom polju i zauzme Avdejevku, Kupjansk, Krasni Liman.

Ističe važnost izbora na Tajvanu i za Evropski parlament, ali najvažniji izbori su u Americi, kaže on.

- Ceo svet čeka tu utakmicu sa podeljenim kartama, a mi moramo do tada da politički preživimo i ekonomski napredujemo - rekao je Vučić.

Za to, moramo da imamo iskusne ljude koji se ne plaše, ali su dovoljno mudri da izgube sukobe sa onima koji su "mnogo jači od nas".

- Sve zavisi od geopolitičke situacije, zato se uvek mnogo nerviram i sekiram. Vidim da će vršiti na nas mnogo veći pritisak. Ne mislim da će biti jednostavno, ali borimo se - kaže Vučić.

On ističe da je na Bi-Bi-Siju izašao tekst u kom je predstavljen kao autokrata, ali su na kraju morali da priznaju da Srbija uspešno napreduje.

- Mi ćemo biti uspešni, samo ne možete rasti onom brzinom kojom biste rasli da nemate spoljne probleme. Plašim se da će situacija oko Kosova i Metohije biti postavljena na sve nezgodniji način - izjavio je Vučić.

Istoričar Goran Šarić kaže da su neškolovani ljudi iz koalicije Možemo došli na vlast u Zagrebu i sad se ljudi koji dođu iz Beograda pitaju zašto je Zagreb toliko prljav.

Kaže da divlje svinje šetaju centrom Zagreba. Pokazao je fotografije prljavštine u Zagrebu i rekao da to čeka i Beograd u slučaju da njihove sestrinske stranke odavde dođu na vlast.

- To je sve što morate da znate o Možemo, Moramo, i drugim sestrinskim organizacijama. To su ljudi koji su neškolovani, studirali su po 20 godina. I završio je posle 20 godina - rekao je Šarić, na šta je Vučić dodao: "A ovaj naš nije".

On kaže da u ovoj situaciji u svetu nikako nije dobro da se "u Srbiji menja selektor".

- Nije vreme za eksperimente, i da se menja Zlatko Dalić pred utakmicu sa Brazilom, čak i da imaš bolje. Da staviš ljude koji se bore protiv rijalitija, a žive rijaliti - kaže Šarić.

Dodaje da na izborima vidi i ljude koji su njegovi prijatelji i dragi su mu, ali da avion može voziti samo pilot, a ne neko ko je drag ili ima dobre namere.

- Možemo/Moramo je Soroš koalicija. Pored toga što nemaju osećaj za nacionalno, a povrh svega su i nesposobni. Srbija je avion u vrlo teškim turbulencijama - rekao je Šarić.

Vučić je potom istakao da je pravljena analiza, kada je Milan Bandić bio u Beogradu i vršena promocija Beograda na vodi.

- Razgovarali smo o tome. Ja sam se uplašio zbog jedne stvari. I pored svih naših razlika, on je bio strahovito snalažljiv tip, Hercegovac, marljiv, sposoban. Uhvatio je istog trenutka priču oko Beograda na vodi i hteo da pravi Zagreb na vodi. Pitao me je šeik posle toga, rekao sam da nisam najveći navijač Hrvatske, ali ako im se isplati da to treba da urade - kaže predsednik.

On kaže da što se regiona tiče, Bog može da nas vidi, jer ono što su došli posle Bandića ne mogu da naprave nikakvu štetu Beogradu.

- Beograd će polako ali sigurno da odmiče, bez obzira što je Hrvatska bogatija. Razlika između nas se smanjuje, i nastaviće da se smanjuje - kaže predsednik.

Vučić kaže da će Beograd nastaviti da se razvija.

- Volim da naši gradovi idu brže napred. Mislim da je Zagreb mnogo izgubio preranim odlaskom Bandića sa životne scene. On je za neke, što se sposobnosti tiče, svakako bio Albert Ajnštajn - kazao je Vučić.

Šarić kaže da mnogi njegovi prijatelji nisu mogli da veruju kako danas izgleda Beograd.

- Ja sam živeo u Hrvatskoj, ovde sam dolazio povremeno. Tada je bila popularna Snaga naroda, opoziciona. Ja sam imao negativno mišljene o Vučiću tada, ali bilo mi je potrebno dva dana da vidim da to nije tako. Video sam da se za NATO bombardovanje koristi reč agresija, video sam da se snimaju filmovi o Jasenovcu - kazao je hrvatski istoričar.

O stadionima u Hrvatskoj, Šarić kaže da se Maksimir raspada, i da se tek sada priča o pravljenju novog stadiona.

- Kada je kriza, vidi se ko je jak. Tokom korone, ja šetam Knezom, čujem hrvatske naglaske, dolazili da prime vakcine. Evo ga rat u Ukrajini, samo jedna zemlja nije uvela sankcije. Pogledajte ove mlade ljude u publici ovde, to je budućnost. Evo sada srpska pevačica puni pet zagrebačkih Arena - kazao je on.

Šarić ističe da Srbija na svim poljima ide napred, i kaže da je alternativa tome vraćanje u prošlost u najgorem smislu.

- Kažem vam kao neko ko je žrtvovao sebe zbog ljubavi prema Srbima, da je opasno sada ulaziti u eksperimente. Mislim da imate iskustvo Zagreba, vidite šta se dešava kada takvi dođu na vlast, to ne sme da bude opcija - rekao je hrvatski istoričar.

Novinar Filip Rodić kaže da je Proglasu pokrovitelj Analena Berbok, i dodaje da ona ima ozbiljne rupe u obrazovanju.

- Pre neki dan je bila organizovana konferencija u Berlinu, gde su bili predstavnici ovih naših "zelenih". Zvala se nešto kao "Srbija pred izbore", da ih poduče u kakvoj smo "opasnosti". To je u velikom kontrastu sa krizom u kojoj se Nemačka nalazi, a tu je upravo zbog sankcija Rusiji - rekao je Rodić.

Novinar kaže da evropski giganti poput Volksvagena i Mišlena sele u Kinu, a otpuštaju radnike u Evropi.

- Oni ne mare ni za svoju državu, tu mislim na nemačke političare. To vidim kao njihovu patologiju da ispunjavaju želje ne čak ni Amerike, već američke duboke države. Ovo sada se ne bi dešavalo da je na vlasti Tramp. To što oni rade je očigledno samo interes jedne sile - rekao je on.

Rodić kaže da upravo takvi sada našoj opoziciji drže lekciju kako Srbija treba da "napreduje u budućnosti".

Filip Rodić je podsetio da se Islandu ništa nije desilo kad je odustao od tzv. "evropskog puta".

- Island je prekinuo svoj put u EU, EU je to viteški podnela i njihovi odnosi su nastavljeni na isti način - kazao je Rodić.

Novinar potom navodi još jedan primer - Ukrajinu.

- Kada su jednim okom pogledali prema Rusiji, u beznadežnoj situaciji. Rusi su im ponudili bezuslovno 15 milijardi, a EU samo 600 miliona. To je dovelo do prekida njihovog evropskog puta. A sada im Brisel nudi stotine milijardi da unište zemlju - rekao je Rodić.

Vučelić je dodao da je Ukrajina izabrala "evropski put", a "vidimo kako se to završava".

Vučić kaže da je tri puta razgovarao sa Berbokovom i da ne misli da je ona neobrazovana, glupa, nedovoljno pametna...

- Naprotiv, mislim da je talentovana i da razume politiku, ali je Filip sasvim u pravu kada kaže da oni žive svi u jednom svom svetu u kom neće da vide potpuno realnost - kazao je predsednik Srbije.

Tvrdi da je Island "američka država" i da nije u istoj poziciji kao Srbija.

On dodaje da su Nemci izvršili pritisak na Island, kada se krenulo u proceduru za Savet Evrope po pitanju KiM.

- Njihova ministarka je bila fer, rekla je da nije mogla da izdrži pritisak. Ja sam je ponovo sada sreo u Granadi, i razgovarao sa njima. To sve pričam zato što danas, posle Švedske i Finske, i njihovog ulaska u NATO, podelili su svet drugačije. Srbija je u takvom svetu jednu stvar uspela. Mi se nalazimo na evropskom putu, i nisam siguran da bih poverovao u tih 15 ruskih milijardi, zato što imam mnogo iskustava, i ne moram da pričam o tome koga volim a koga ne volim - kaže Vučić.

Kaže da Ukrajina dobija pomoć zato što oni koji je doniraju gledaju da pomognu sebi i da nanesu veće gubitke Rusiji.

- Srbija je ne "evropskom putu", a sebi je dala za pravo da vodi nezavisnu politiku. Mi sami donosimo odluke kako se izjašnjavamo o raznim deklaracijama, bilo ih je gotovo 60. Nijednoj se nismo priključili, zato što mi imamo svoje interese - rekao je on.

Vučić je dodao da su najmoćnije sile u EU nastale na niskim cenama ruskih energenata.

- Roterdam, luka, kao i Hamburg, BASF, centar hemijske industrije... Upozoravao ih je direktor BASF-a šta će se dogoditi, niko nije hteo da ga sluša. Neki kod nas se tome raduju, ali ja ne mogu, zato što kada Nemci kašlju ekonomski, mi tada imamo upalu pluća - rekao je predsednik.

Ističe i da ne razume baš najbolje politiku koju vodi Nemačka, posebno po pitanju Kosova i Metohije.

Rodić kaže da je Sijarto danas najavio da će staviti veto na novi paket sankcija Rusiji, ako im se zabrani prodaja naftnih derivata.

Predsednik je dodao da će ovo biti možda najzanimljivija sednica Evropskog saveta.

- Imaćemo naše izbore, a i površnost je nešto što nas opterećuje kao naciju. Ali mislim da će ovo biti najzanimljivija sednica ikada. Biće pretnji Srbiji, toga ima pa ima. Ali, kao što sam i obećao, nema sankcija za Srbiju - kazao je on.

Vučić dodaje da posle Banjske danima nije spavao, i da mu je noć kada je stigao u Granadu bila jedna od najtežih u životu.

Vučelić kaže da vlast u Nemačkoj vlada bez legitimiteta. Ističe da Evropa strada zbog svog izbora u odnosima sa Rusijom.

Vučelić ističe da on ima i stepen zluradosti kada gleda situaciju u Evropi.

- Oni su izabrali da idu u recesiju. Njihov rast je bio na nivou jeftinih energenata, i novog tržišta u Rusiji i Kini. Oni su to izabrali. Ako neki ljudi nama prave nevolje i nesreće, ja nemam interes da lamentiram nad njima - kaže Vučelić.

- Uvek mi je žao ljudi koji pate i plaćaju skuplje. U "populističkim, autoritarnim" režimima postoji vlast koja ima 60 odsto, a u režimima koji su "demokratski" vladaju sa 14-16 odsto - kazao je Milorad Vučelić.

Dodaje da postoji jedan narod, Srbi, kojima preti opasnost od interesa stranih sila.

- Ovi izbori su bili prilika da se sabornost među svima nama ostvari. Imali smo tu priliku i ta prilika nekome smeta. Razlike koje postoje među nama, ja to mogu da razumem. Ali ne volim uvezene razlike, i kada oko sabornih stvari imaš većinu, mi je zabrljamo na neki način - rekao je on.

Objašnjava da postoje buka, bes i sukobi, koji zamagle osnovne elemente srpske sabornosti.

Vučić kaže da imamo bezbroj problema sa Narodnom bibliotekom.

Moramo da rešimo pitanja sa SPC, pa smo rešili da idemo na ono što je bilo istorijsko nasleđe i istorijska pravda. Danas sam bio i u Stupici, koliko godina ne radi, pa sam pitao ljude kakvo je stanje sa opremom, hajde da obnovimo i to. To će biti oko 22 miliona evra, za sve to je potrebno vreme - kazao je on.

Vučić je dodao da se grade mnoge bolnice, i da je Leskovac suštinski dobio novu bolnicu.

- Od Loznice do Kikinde, svuda je nešto urađeno. KC Vojvodine je urađen. Naravno, nismo svuda stigli, to nije realno. Ali nikada se nije dešavalo da se ovoliko gradi. To nam je omogućavala ova stopa rasta. Pitaju me da li imam primedbe na ruski gas. Nemam nikakve primedbe. Mi smo sve obezbedili, imamo skoro 700 miliona kubnih metara gasa - rekao je predsednik.

On kaže da je razgovarao sa šeikom Muhamedom, za kog ističe da je veoma mudar čovek.

- Sedeli smo u nekoj kafani u Rakovici. Posle te večere je išao kod Putina. I onda me je pitao koliko moj mali sin ima godina. Ja mu kažem 6. I nastavio da priča o Bog zna čemu. Prošlo je 20 minuta, tu je delegacija bila, i ja pitam Sinišu Malog šta je hteo. I opet me pita koliko godina ima mali sin, i ja mu opet kažem. I na kraju mi je otkrio zašto me je to pitao. Kaže: "Vidiš, ja od tebe tražim da ne razmišljaš da ćeš biti na vlasti 4 ili 5 godina, već da gledaš šta će biti za 20 godina, kada mali bude imao 26 godina. Razmisli gde hoćeš da živi" - otkrio je predsednik.

Šeik mu je tada rekao da je odlučio da se njegova zemlja pridruži BRIKS-u.

Vučić kaže da ga je šeik pitao da li hoće da njegov sin živi u Evropi sa 7 odsto BDP, ili u svetskoj organizaciji koja ima 40-50 odsto svetskog BDP.

- Naravno, mislio je na BRIKS. Ljudi u Srbiji to vole, ali to nije tako ujedinjena organizacija još uvek. Šeik Muhamed je sa ozbiljnim ambicijama nastupio po tom pitanju. Ja od tada svakoga dana razmišljam o tome. Svakoga dana o tome razmišljam. Ali u ovom trenutku je potreban evropski put Srbiji, i put u BRIKS trenutno nije moguća opcija za nas, to otvoreno kažem - rekao je predsednik.

On ističe da će se situacija u svetu drastično menjati, i da se plaši narednih godinu dana.

- Sve posle toga vidim blistavu budućnost! Mi ćemo EKSPO iskoristiti kao veliku šansu za promociju Srbije. Moramo proći kroz sve zamke, nećemo proći neokrznuto, ali posle vidim blistavu budućnost - kazao je predsednik.

Vučić kaže da mi još uvek nemamo ni snagu ni moć da se ponašamo kao supersila.

- Ali možemo da pratimo šta se dešava, da gledamo i da vidimo. Dolazi sada Mančester za dva dana u Beograd. Ja imam miting u Novom Sadu, ne znam kako ću da ugostim predsednika kluba, on je prijatelj šeika Muhameda. Od njih uvek možete da naučite važne stvari, i šta se dešava u Zalivu, i šta se zbiva između Izraela i Palestine. Oni svi znaju da Rusiju ne možete da pobedite ratom - kazao je predsednik.

On dodaje da Rusija nije prošla neoštećena sankcijama, ali da je predsednica Centralne banke RF Elvira Nabiulina uradila odličan posao.

- Vid

eo sam koliko je Putinu stalo do nje. On je izvršio jednu prezentaciju moći predamnom, jedno dva meseca pre nego što je izbio rat. Mi smo tri četiri minuta tada pričali o Ukrajini, a ranije smo uvek pričali po 45 minuta. Jedino mu se Nabiulina nije javila odmah na telefon, verovatno je bila zauzeta. Vidim da je izuzetno ceni, i to je velika stvar koju je ona uradila. Da ne dođe do kolapsa valute, da ostane nizak spoljni dug. Samo kažete, kapa dole - rekao je Vučić.

Šarić ističe da je Srbija dva puta oslobađala njegov rodni grad i Dalmaciju.

- Srbi su dva puta pomogli južnim Slovenima. A kada god je bilo teško, svi su pretrčavali na drugu stranu. Danas se ljudi bude i vide neke stvari. Jedino ovde u Srbiji možete da vidite dva različita gledišta - rekao je Šarić.

On ističe da je hiljadu puta čuo da će Vučić izdati Kosovo i Metohiju, ili uvesti sankcije Rusiji, ali da više ne veruje u takve stvari.

- Evo, hoćete mir u regionu... Ko je otišao u Srebrenicu i rekao da su nam Bošnjaci braća? U Srbiji niko ne negira žrtve, posebno ne bošnjačke žrtve. Dok su žuti bili na vlasti, oni su se ponašali snishodljivo. To se više ne radi. Sada imamo tonove pomirenja, ali sa pozicije moći - rekao je Šarić.

Istoričar kaže da vidi odlične odnose Srbije sa Kinom i arapskim svetom.

- Ceo svet se divio Titu zbog politike nesvrstanih, a ovde su bili nesvrstani. Ima stvari zbog kojih sam nezadovoljan u Srbiji, ali kada bi došla ova ekipa, sve te stvari bi ostale, a dodatno ne bi uradili ništa - tvrdi Šarić.

Vučić kaže da je bezobrazluk da čovek minornog obrazovanja i znanja (Miroslav Aleksić) sebi daje za pravo da kritikuje ljude koji su pročitali 10.000 puta više knjiga nego on, jer je "on pročitao jednu ili dve".

- Da kritikujete 10 akademika SANU? Da kritikujete stotine profesora, lekara, a sa druge strane kažete da oni imaju interes ili obavezu, za razliku od njega koji je moralni čistunac koji je krao pare sa tastom. Nateraju vas da stvari morate da spustite na nivo koji vam ne priliči i u kom ne uživate jer ne možete da verujete da bezobrazluk i drskost može da ide dokle - kazao je Vučić.

On kaže da je Dragan Bjelogrlić snalažljiv, gradski tip, ali neznalica u odnosu na akademike i naučnike koji su potpisali listu podrške listi "Srbija ne sme da stane".

- A Aleksić je tek neznalica potpuna. Ti si dečko izdanak G17+, obećavali 1.000 evra, pa ste trpali pare u džep, a narod ni dinara nije video. Oni danima maltretiraju ljude. Čuj Nikola Jokić ima obavezu, ili Janko Tipsarević, koji je doveo Stiva Voznijaka u Srbiju, Kakav je interes bilo koga od tih ljudi? - zapitao je predsednik.

U martu će doći čovek zbog koga će da polude u opoziciji, najavio je on.

O tvrdnjama da je Stiv Voznijak dobio 100.000 za državljanstvo ističe da je to potpuna glupost.

- A tek će da polude u februaru, martu, kada dođe još jedan genije, i bude dobio državljanstvo. Pa poludeće - rekao je predsednik.

Vučić je kazao da je bio tužan kada je saznao da je Filip Rodić na prošlim izborima podržao DSS, i rekao da ga je to pogodilo.

Rodić kaže da je DSS postao neveran, a isto je rekao i za Aleksića koji je napustio stranku Vuka Jeremića.

- On je Vuku Jeremiću onako zabio nož u leđa. Od 1997. godine glasao sam protiv Miloševića, za bivšu stranku predsednika Vučića (SRS). I zamerio sam im tada što su predali izbore Miloševiću i tada sam počeo da glasam za DSS - rekao je Rodić.

Vučić je dodao da su Miroslav Aleksić i Marinika Tepić promenili šest stranaka.

Rodić je konstatovao i da je pogrešio kada je glasao za Vojislava Koštunicu protiv Slobodana Miloševića.

- Ja ne poznajem mnogo ljudi iz SNS. Ali posle onog nesrećnog 3. maja, mnogo veći broj ljudi mi je rekao da će glasati za SNS, a ne protiv. To je bilo zloupotrebljavanje tragedije. I imam problem da prihvatim da jedna ozbiljna stranka, a ja sam smatrao da je DSS to, može sebi da postavi viši cilj od Kosova i Metohije i da im je taj cilj rušenje jednog čoveka sa vlasti - rekao je Rodić.

On kaže da vidi istu stvar koja se dešavala 1997. godine, i ističe da ProGlas nisu ljudi koji su se okupili iz altruizma, već je u pitanju orkestrirana kampanja iz SAD.

- Iza ProGlasa stoje isti ljudi iz kampanje "Go out and vote". Sa tim ljudima da radim nešto zajedničko, ne pada mi na pamet - rekao je Rodić.

Predsednik Vučić je kroz smeh kazao da mu je prvi šok bio kada je Dobrica Ćosić potpisao podršku za Otpor, a da mu je drugi šok bio kada je Rodić rekao da je glasao za DSS.

Vučelić kaže da su naručioci rušenja Vučića i Miloševića isti, da su im interesi isti, ali da danas imaju manje kapaciteta da to urade.

- Mene nervira što oni ne menjaju scenario. Šta njima još smeta u Srbiji? To je kultura sećanja. Srbija ima odgovoran način ophođenja prema svom sećanju, i prema istorijskim greškama koje je napravila - rekao je on.

Predsednik je rekao da je poznavao Miloševića, ni blizu toliko dobro kao što ga je znao Vučelić. Vučić kaže da je Slobodanu Miloševiću zamerao što bolje nije sagledao spoljne okolnosti.

- To je bio čovek odličnog nastupa, izuzetne dikcije. Ja sam mu zamerao jednu stvar, mislio sam da je njegova obaveza da bolje sagleda spoljne okolnosti, bez obzira na sve. Rambuje bi svako odbio. Niko na svetu ne bi to mogao da prihvati i to je to. Medlin Olbrajt je tu odigrala ulogu, skinula Rugovu i ubacila Tačija... Sa svom ovom pameću to ne bismo mogli da prihvatimo. Ali, kad je video naše snage, trebalo je ranije da prekinemo bombardovanje. Svakako ne može on da bude kriv za bombardovanje. Krivi su oni koji su hteli glavu Srbije, a onda i njegovu kao predsednika - kazao je Vučić.

Otac Ilhama Alijeva, Gajdar, je devedesetih prekinuo sukob, podseća Vučić.

- Dugo pratim šta se tamo dešava, i pratio sam koje oružje koje su koristili da povrate Karabah. Suština je da je Gajdar 1994. godine prihvatio ponižavajuće uslove, zato što je morao, shvatio je da je mnogo slabiji. I 10 godina je čekao. Onda je njegov sin, izuzetno cenim tu porodicu, on je 17 godina čekao priliku. Dvadeset godina i više je prošlo, čekali su da bi dočekali povoljne prilike - kaže on.

Postoje prilike kada moraš da prihvatiš određene poraze, zbog situacije u kojoj se nalazi zemlja, smatra on.

- Nisam ja idiot, morao sam da smanjim plate i penzije, zemlja je bila u izuzetno teškoj situaciji. Dakle, ne radiš ti to zato što si budala, već zato što moraš. Ja sam smatrao da je Milošević posle pet ili deset dana bombardovanja trebalo da kaže da stajemo, i sačuvao bi živote - rekao je predsednik.

Kaže da je predsednik Rusije Vladimir Putin znao da je dobar potez smanjivanje plata i penzija, ali da je to Srbija morala to da uradi.

- Da to nismo uradili sada ne bismo imali ništa - rekao je Vučić.

On dodaje da ne postoje lokalni genocidi, govoreći o Srebrenici i činjenici da deo opozicije smatra da je u tom gradu počinjen genocid.

- Što se njegovog rušenja tiče, Milošević je imao mnogo boljih osobina od mene. Mnogo je bolje govorio, izgledao, kao i Tadić i mnogi drugi. Međutim, on se nije pripremao niti borio na taj način na koji se ja borim protiv onih koji hoće da ruše Srbiju - kaže Vučić.

Predsednik kaže da je Milošević odmahivao rukom svaki put kada su ga upozoravali na opasnost.

- Tada bi rekao: "Neće srpski narod da glasa za izdajnike". Ja sam mu rekao da to nije istina, i posle ga nisam video, sve dok nije pao sa vlasti. Suviše je verovao da ljudi sve razumeju - kaže Vučić.

Istakao je da je on oprezan, i da sagledava svaki dan iz različitih uglova.

- Spremniji sam da se suprotstavim različitim pokušajima rušenja Srbije, u odnosu na mnoge druge. I nikada neću biti spreman na prolivanje srpske krvi. Ako narod hoće promenu vlasti, u 22 sata za šest dana, biću prvi koji će da čestita. I sam ću da kažem da ne želim zajedno sa njima da vladam. Nisu nam isti snovi, hajde da se dogovorimo, kada hoćete predsedničke izbore, i radite šta hoćete - rekao je on.

Pakleni plan Đilasove opozicije

Dodaje da ne ucenjuje narod time, već ima principe i ciljeve.

- Postoje stvari koje ja znam, a mnogi ne znaju. Oni bi govorili da su vesnici promena i budućnosti, a da ja sputavam put u budućnost. Oni hoće da se uz saglasnost Srbije prihvati kompletan Ohridski sporazum, i to sa delovima koje smo mi nedvosmisleno odbili. Onda bi doneli poseban izveštaj EU, i prosledili UN, i na taj način bi dozvolili Prištini da uđe u UN - kaže predsednik.

On dodaje da će unapred upozoriti UN na takve pokušaje i da mnogi smatraju da je on zagledan u prošlost, samo zato što brine o Srbiji.

- I onda bismo se tukli i svađali svaki dan, naši protivnici bi sve svoje ciljeve ostvarili. Ne bismo imali investicije, koje su sada ogromne. Pa bismo izgubili prijatelje iz Azije, koji investiraju u Srbiju. Što bih ja sve to radio, bolje da se sklonim u takvoj situaciji, pa da ih pobedimo za četiri godine - rekao je Vučić.

Zapitao je kako smo bili tako nezainteresovani kada nam je Crna Gora pred očima otišla.

- Ili možeš nešto da uradiš, ili ne. Sam bih se sklonio, barem bi ljudi videli da mi nije stalo do vlasti, već samo do Srbije. Što bih oduzimao pravo Srbije, da i u budućnosti može da ostvaruje snove - rekao je on.

Vučić kaže da njegov mandat traje do 2027. godine, i da ne zna šta bi radio kada bi opozicija pobedila na izborima.

- Svi se prave naivni, a svi znate da je sprečeno iskopavanje litijuma da Srbija ne bi ojačala. I već smo izgubili vreme. A šta će nam nacionalni stadion? U Hrvatskoj me mesecima ismevali, a sada vidite da je problem to što ga oni nemaju. I još jedno, neće taj odnos još dugo biti u korist Hrvatske, ta razlika se drastično smanjuje - rekao je predsednik.

Kaže da neće da upravlja sa njima, i da je to njegova slobodna volja, kao i da nikome ne preti.

- EKSPO je za nas granična tačka, tu proveravamo sve što smo uradili. Što se Kosova (i Metohije) tiče to znate, da neće biti lakše, već samo teže. Sve dok ne dođe do velikih promena u svetu, a to neće biti skoro. Naravno da će biti teže, još 2008. su proglasili nezavisnost, idioti jedni, dobro je što imamo "K" od Kosova. Kao ne znaju oni o čemu se radi. A mi smo našli još 27 zemalja koje su povukle priznanje - rekao je on.

Vučić ističe da je lako praviti se naivan, ali da neće biti lakše ni bolje u skorije vreme, već će čekajući promenu nastaviti da "krivuda" i "meandrira" kroz opasnosti.

Filip Rodić kaže da opozicija danas nema Koštunicu, i da je tačno da narod neće glasati za izdajnike, kao i da je baš zato opoziciji pre 5. oktobra bio potreban Koštunica.

- U depešama Vikiliksa se vidi da ni on nije bio previše kooperativan, pa su počeli da ga ruše. Za rušenje ove vlasti potreban je neki čovek kao Koštunica, a toga nema ni u naznakama - ističe novinar.

Rodić je rekao da Leku Rankovića danas proglašavaju za srpskog nacionalistu, iako on to nije bio.

- Ako im je dovoljno da njega proglase za srpskog nacionalistu, šta su onda svi drugi ljudi - zapitao je novinar.

Vučić je dodao da ne postoji nikakva razlika između različitih polova opozicije.

- Gledao sam spotove na RTS, svi pričaju o izdaji. I Jovanović, a i Aleksić. Zamisli da ti iz G17+ pričaš za nekoga da je izdajnik. Kao što ih je sramota porekla. Ja sam rođen u Beogradu, slučajnošću, i ne mislim da sam bolji od nekoga iz Banjaluke, Čačka ili Užica. Oni su pobrkali lončiće, svi su potpuno isti. Ranije je tu bilo nekakvih ideologija, sada nema ničega više - rekao je predsednik.

