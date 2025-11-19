KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
KVALIFIKACIJE ZA KUP AZIJE
13.00 Laos - Vijetnam UG 3+ (sa 1,48 na 1,29)
ITALIJA SERIJA D KUP
14.30 Asti - Pistojeza UG 0-2 (sa 1,95 na 1,85)
14.30 Milano - Varezina 2 (3,20 na 2,88)
14.30 Ankona - Valmontone 1921 UG 0-2 (sa 1,90 na 1,75)
ŠPANIJA 4
17.00 Korija - Orihuela 2 (sa 3,60 na 2,88)
