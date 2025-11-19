TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede

Тип редакција

19. 11. 2025. u 08:45

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и ове среде

FOTO: A. Ilić

KVALIFIKACIJE ZA KUP AZIJE

13.00 Laos - Vijetnam UG 3+ (sa 1,48 na 1,29)

ITALIJA SERIJA D KUP

14.30 Asti - Pistojeza UG 0-2 (sa 1,95 na 1,85)

14.30 Milano - Varezina 2 (3,20 na 2,88)

14.30 Ankona - Valmontone 1921 UG 0-2 (sa 1,90 na 1,75)

ŠPANIJA 4

17.00 Korija - Orihuela 2 (sa 3,60 na 2,88)

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske

LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske