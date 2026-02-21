PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nastavlja danas posetu Borskom i Zaječarskom okrugu.

Vučić u Kladovu

Predsednik Srbije zahvalio se građanima koji su došli. - Rekonstruisali smo put od Kladova do Milanovca i dalje ka Golupcu - podseća on. Rešeno je finansiranje brze saobraćjanice od Golupca do Brze Palanke, saopštava Vučić. - Tada ćete do Beograda moći da stignete za manje od 2 sata normalne i lagane vožnje - kaže on. Foto: Novosti To će biti i novi poziv investitora, navodi Vučić. - Osim toga, govorili smo o lokalnim putevima prošli put i sada smo uradili pripreme za put Vrbica - Rtkovo - rekao je on. Moramo sve oko Brze Palanke, do Negotina da uradimo, naveo je. - Zdravstveni centar krećemo da radimo - kaže Vučić. Ističe da je bitno da se uradi jedan fabrički pogon za dame. - Moramo da imamo više sportskih sadržaja i da radimo na turističkoj usluzi - kaže on. Kaže da "Đerdap" mora da se ponaša odgovornije. Nada se investiciji "Đerdap 3" i kaže da se o tome priča sa Rumunija i Amerikancima, da su to milijarde evra ulaganja. - Značajan deo tog novca završiće baš ovde u Kladovu i to će biti nova era za Kladovo, to će značiti celoj Srbiji, ali će biti spas za čitav deo od Kladova do Donjeg Milanovca - tvrdi Vučić. Kada je u pitanju suša, kaže da je kriva Vlada jer nije proglašena vanredna situacija. - Svakog dana naučim nešto od ljudi i zato sam ovde da sa vama razgovaram - kaže on. Foto: Novosti Očekuje vrlo nestabilnu godinu u svetu. - Mi ćemo dati sve od sebe da nam ona u ekonomskom smislu bude najbolja godina - rekao je Vučić. Dodao je da je važno da sačuvamo mir. - Država nije igračka - kaže on. Meštanin Kladova zahvalio je predsedniku na svemu što je do sada uradio. - U Donjem Milanovcu ćemo da radimo rekonstrukciju i doterivanje gradske plaže, sve što su turistički projekti bićemo spremni da pomognemo. Verujem da ćemo sve to umeti da iskoristimo - rekao je Vučić. Foto: Printscreen Meštani zahtevaju rekonstrukciju vodovodnih cevi, određenih prigradskih puteva... - Pitao sam za dužinu cevi, samo u Kladovu je 75 kilometara, ja verujem da mora da bude više od 75, 100km cevi moraju biti zamenjene - rekao je Vučić. Naredni meštanin je šitao za subvencije i pomoć države za obnovu toplovodne mreže, kao i da li je moguća izgradnja još jedne toplane. - Ima projektna dokumentacija, sve je urađeno, 55 miliona je, ali pretpostavljam da nema tih 55 miliona. Znate i sami, eto to je odgovor. To je važno za celo ovo naselje. Ali biće para - kaže Vučić. Meštanka Brze Palanke prijavila je problem sa nestancima struje u njenom kraju, potom je stigao zahtev za rekonstrukcijom škole od jednog srednjoškolca, a potom i zahtev za rekonstrukciju ribnjaka koji je nekada proizvodio kavijar. - Znači to je taj kavijar kojim se Tito hvalio svuda u svetu - konstatovao je Vučić. - Problem sa sušom uvek imamo u Banatu, imamo ga i na istoku Srbije. Gledaćemo da pomognemo kroz kupovinu opreme, navodnjavanje, da vam dodatno pomognemo da gubitak keša makar delimično nadoknadite - konstatovao je Vučić na zahtev za pomoć zbog suše u ovom kraju. - Sejete velkike površine, pomoći ćemo da spremni dočekate sezonu. Vučić je potom odgovorio na pitanje "kada će prestati obojena revolucija". - Došao sam kao predsednik i ne želim da govorim o onima koji su nam uništavali zemlju. Dođu vremena čudna kada ne pomaže nijedan racionalni argument. Brzo se posle toga sve stiša i umiri. Talog i mulj se vrate na dno i sve bude manje više slično i možete da plivate u budućnost kao i ranije. Ovog puta je to bilo mnogo opasnije. Neverovatno je kroz šta smo prošli. Rešio sam da kroz faktografske činjenice iznesem i deo utisaka u svojoj knjizi. Oni šansu za provođenje revolucije nemaju. Naše je da pokušamo da ih vratimo u normalan život i da ne mrze toliko. Nemaju nigde nikakve principe i sve zasnivate na trenutnim potrebama i željama. Ne moram da vam kažem šta mislim o delu nastavnog osoblja koje je zarad velikih revolucionarnih ciljeva decu oslobodilo škola i propustili smo mesece u učenju koje je toliko važno u savremenom dobu. Nikada to nećemo moći da nadoknadimo. Novosti

Vučić u Klokočevcu

Vučića su dočekali brojni građani povicima "Aco Srbine".

Predsednik kaže da su u ovom delu dobri putevi.

- Naterali su me da idem preko Jasikova, mogao sam da idem i drugim putem. Pravimo veliki plan, reći će potrošite manje pare za vojsku, dajte nam za puteve. Biće i za jedno i za drugo. Gradiće se hiljade i hiljade kilometara. Samo što ste videli za ova dva dana su stotine - kaže on.

Ističe da ljudi sada traže kanalizaciju i vodu.

- Put znači život za ljude, put je najvažniji. Put ga vodi na posao, dovede mu prijatelje - kaže on.

Vučić kaže da su završeni izbori u Negotinu i Zaječaru i da je došao da vidi da li se radi ono što je obećano.

- U centru video sam stotine metara puta koje treba da se naprave. Biće to odmah čim vreme dozvoli. Stavili smo u plan problem vode i rešavaćemo, verujem da ćemo do 2030 svi u Majdanpečkoj opštini imati rešeno pitanje snabdevanja - rekao predsednik obraćajući se okupljenim građanima.

Rekao je da 21.000 km cevi nedostaje u Srbiji.

- U Prahovu će zapošljavati sve više ljudi, potrebno nam je da nađemo još nekoliko manjih fabrika da zaspole ljude. Davaćemo subvencije za ljude koji se vraćaju u Srbiji. Daćemo im još novca da razvijaju poslove i zapošljavaju ljude - kaže on.

Ističe da je prošao težak period i da se problemi ne rešavaju sami od sebe.

- Naša ekonomija danas brže napreduje nego ekonomije na zapadu. Nastavićemo da smanjujemo razliku iz dana u dan - kaže Vučić i zahvalio se penzionerima.

- Ako nam godina nastavi kako je počela, biće značajnog povećanja penzija pred kraj godine, mislim da će menzioneri moći biti još zadovoljniji. Isto važi i za ljude koji rade, zato moramo da se borimo i da radimo - ističe on.

Vučić je potom obišao crkvu Svetog cara Konstantina i carice Jelene.

- Lepo je kad nam ima naroda u crkvama. Sad nam se vraćaju iz inostranstva, ali svi nam odoše u gradove u Majdanpek, Bor. Dece nemamo - kazao je Vučić u razgovoru sa sveštenstvom.

- Oče, šta vam je najvažnije ovde? Osim vode, to znam - upitao je Vučić.

- Naroda, da Bog da da se vrati narod - odgovorio je sveštenik.

- Naša srpska crkva je sveta, ne mora svako da pokazuje ljubav, ali mora da pokazuje poštovanje, to je normalno. Imate ljude koji su verni i one koji nisu. Uvek ću braniti prava svakoga da ne mora da veruje i da veruje, ali mora da pokazuje poštovanje. U vreme najtežeg progona, srpska crkva je uvek čuvala naš narod. To bi neki trebalo da znaju, ne postoji nijedan episkop kome ne bih poljubio ruku. Neke je trebalo otac i majka da vaspitaju kad su bili mali da se nauče elementarnom redu, a ne da psuju i vređaju sveštenike - kaže Vučić.

Ističe da je ovoj crkvi bilo zabranjeno da se gradi.

- Posle Drugog svetskog rata je to bilo zabranjeno. Šta nam se sve dešavalo, da čupaju popovima brade? To se neće dogoditi, a hvala bogu i ovim divnim ljudima što nam čuvaju narod, veru i državu - rekao je Vučić.

Vučić obilazi radove na rekonstrukciji Luke Prahovo

- Oduševljen sam, mnogo sam srećan što sam došao - rekao je Vučić obilazeći radove na rekonstukciji Luke Prahovo.

Rekao je da će uložiti ne manje od 70 miliona evra.

- Ovo je simbol novog života na istoku, ovo će da bude čudo, veličanstvena stvar. Mnogo sam srećan - kaže predsednik.

- Da Negotin diše i živi. Ovo je "gejm čejndžer" na istoku - ističe predsednik.

- Zapamtite šta sam vam rekao, na poslednjim izborima u Boru najlošije smo prošli u Srbiji, iako sad ima manje ljudi, zapamtite i uapsolutnim brojevima imaćemo više glasova - rekao je Vučić.

Vučić u Prahovu

- Mnogo su veliki planovi za Prahovo, ne samo za izgradnju luke do 2028. godine. Dve stvari ćemo ovde uradimo, to je obilaznica 12,7 km da ne bi teški kamioni prolazili kroz centar Negotina, drugo je državni put Brza Palanka-Negotin 29 kilometara, a onda ako nam ovo uspe to će biti pravo malo čudo na istoku Srbije - rekao je Vučić radnicima ispred fabrike Eliksir.

Vučić je potom započeo obilazak fabrike.

- Hemijska industrija je izvor i suština svega - rekao je Vučić.

- Planovi su im veliki, hoće još 3 fabrike ovde. Grade stambeno naselje za inženjere i radnike, 520 stanova. Ovde pravimo luku u Prahovu sa 7 vezova. To služi za sirovinu, za đubrivo - rekao je predsednik.

Kaže da imaju velike projekte oko iskorišćavanja energije i komunalnog otpada.

Govoreći o dualnom obrazovanju, Vučić kaže:

- Nisam zadovoljan kako nam to ide. Tu su se svi trudili, ali samo da nam prođe još jedan dan. A to što imamo, uspešniji smo od drugih u regionu.

Vučiću su rekli da je ovde bilo 5.000 radnika, ali da je zatečeno 215.

- Nikada nisam do kraja verovao u sve vas ovde. Uvek sam mislio Potemkinova sela, preterujemo. A kada sam video razvojni plan pre 2 godine, onda sam rekao dajte sve što imamo para za Prahovo da bismo mogli da podižemo ceo Borski okrug, jer nam je to bukvalno život ovde, ne računajući Zi Đin i RTB Bor. Ovo nam je treći najveći poslodavac, posebno uz razvoj luke i ono što oni planiraju, biće čudo. Mnogo će ljudi da nam se vrati, posebno u Negotin - rekao je Vučić.

Ističe da je pričao sa Modijem i da mu je rekao da su veoma zainteresovani.

- Dva puta sam mu pomenuo đubrivo i oni su posle Kine najveći potrošači. Nemojte dai mamo sumnje da možemo da pomognemo da tu radimo dobar posao. Mnogo sam srećan što sam ovde i što ćete sami moći da vidite kako ovo izgleda - rekao je Vučić.

- Prahovo će biti kao nekada ponos istoka Srbije, ponos cele zemlje. Zahvalan sam vam na gostoprimstvu, država je dala 22 miliona evra subvencija, ulaganja su oko 130 miliona. Prahovo nam je žila kucavica za Negotin, Kladovo, u industrijskom smislu držaće nam istok Srbije. Podižemo i obnavljamo luku da bude najmodernija. Pričao sam i sa Modijem oko izvoza đubriva - kaže Vučić.

Ponovio je da će uraditi obilaznicu oko Negotina i da je počeo da se ren ovira zdravstveni centar.

- U Kladovu ima mnogo stvari koje moramo da uradimo, sve to ide dobro. Hemijska industrija je baza industrijskog napretka jedne zemlje. Ako bi mogao komunalni otpad da se pretvori u energiju, i nama i vama bi koristili. Sada lakše dišem što se istoka Srbije tiče - kaže predsednik.

Pitanja novinara

Na pitanje da li je znao da je 2025. godine najmanje stradalih u saobraćajnim nesrećama, Vučić kaže da je video to.

- Nisam srećan, jer je mnogo ljudi izginulo u saobraćajnim nesrećama. Moramo još dap ooštravamo propise, kada za još 20 posto smanjimo broj stradalih, onda ću reći da je to optimalo. Ali to je život i to se dešava. A kada smanjujemo cifre, to znači razvoj infrastrukture. Kojim god putem do Prahova ne možete dođi bez 3 sata iz Beograda. Kada završimo brzu saobraćajnicu do Brze Palanke, bez muke će stizati za 2 sata. Nije to samo pitanje vremena, već bezbednosti, lepote puteva - kaže Vučić i ističe da jesu dosta uradili, ali da nikada nije dovoljno.

Na pitanje novinara da prokomentariše što neće da gostuje na Nova S i N1, a dobijao je poziv, kaže da je pre dve godine jednom odbio poziv, a da jedva čeka da ga pozovu sa N1, ali da misli da se to neće desiti.

- Evo da njihovi gledaoci čuju istinu, dosta su lagali narod 10 godina. Spreman sam da dođem i suočim se sa njima i kakve su neistine pričali. Oni zabranjuju svojim ljudima da dođu na televizije. Evo ja ću da dođem, pozovite me, nemoj da me zovete u emisiju u kojoj psujete majku, ali u svaku drugu jedva čekam da dođem i da ukažem na sve neistine u prethodnom periodu - kaže Vučić.

Vučić na sastanku sa predstavnicima Mesnih zajednica u selu Sastavak

Vučić se obratio predsedniku opštine.

- Ono što nedostaje i što ljudi vide je da nema razgovora sa njima. Moraš da razgovaraš sa njima, nekad je gubljenje vremena, ali nekad ćeš da pomogneš. Morate da razgovarate sa ljudima. Samo što me nisu rastrgli ljudi, čekaju da im se pomogne - kaže Vučić.

- Hiljadu puta sam vam rekao da razgovarate sa njima. Ako meni nije teško, pokažite pažnju - kaže Vučić.

Potom se obratio ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru.

- Sistem mobilnih ambulanti mora da nam bude za 2030 godinu. Svuda gde idemo, ljudi se žale, ne možeđ da kažeš ljudima u centru grada da idu u Batajnicu. Moramo posebno dap latimo lekare, tehničare koji će da idu od sela do sela i da razgovaraj. Moramo da brinemo o starijim ljudima, ali imamo i dece u selima - kaže predsednik i istiće da će morati ceo put da se uradi od Sokobanje do Knjaževca.

- Užas, kod Cerovice. Od Sastavka do Knjaževca je užas. To uradite odmah, dogovorite se - kaže Vučić.

Ističe da mora da se ponudi više sadržaja na Staroj planini, ali da ga brine posao.

- Moramo 200 ljudi da zaposlimo i da podstaknemo dodatno u privatnom sektoru.

Lončar je rekao da je dogovorio 20 mobilnih ambulanti, a Vučić mu je rekao da je to malo.

- Nama je potrebno ne 15, nego 150 najmanje mobilnih ambulanti. Šta ćeš da mu kažeš u Zaječaru, šta će da radi u Vrškoj čuki, u Negotinu u Jabukovcu, mnogo problema. U Majdanpeku u Kršu, mora da se obiđe, zato imamo probleme i smrtnost nam je velika. Moramo da spustimo do nivoa da običan čovek koji je manje pokretan i koji nema da plati 20 km lošim putem, a ima potrebu da neko pregleda. Mobilne ambulante moraju da bude destostruko veći projekat - kaže Vučić.

Pitao je šta je sa zdravstvenim centrom i sa domom zdravlja u Knjaževcu, a dobio je informaciju da je u lošem stanju. Pitao je koliko košta obnova.

- Što bi neko došao u dom zdravlja koji prokišnjava. Piši prvu fazu da rešimo stolariju i krov da ne prokišnjava - rekao je Vučić nakon čega je usledio aplauz.

Upitao je "je li moguće da u skijališta ništa nismo ulagali".

- Bolje da bude neko od najboljih privatnika dau laže novac, a ne da mi bacamo pare. Ali mora da se uradi to, uvek znaj da neko hoće kombinaciju da napravi od lokalnih. Mora da bude sadržaj, ne može samo staza - rekao je Vučić Malom.

Predsednik jedne mesne zajednice iz Knjaževca je rekao da se vratio iz Švajcarske iz Bazela 2021 i da se bavi poljoprivredom, a da mu se žena vratila iz Austrije.

- Otac mi je još tamo - rekao je on i upitao za put do njegovog sela i dom kulture, a Vučić mu je rekao da vrati i oca kući.

- Imali smo 7.000 domova kulture, sve je bilo društvena svojina. U eri privatizacije, 80 posto domova su oronuli, uništeni. Zato sam rekao vama da razmislite dobro, zato volim privatnu svojinu, neko mora da brine. Bolje put da uradimo, ne možemo da trošimo pare za sve, jer to može da vam vrati deo porodice i obezbedi posao - kaže Vučić.

Predsednik mesne zajednice Minićevo rekao je da je put do njihovog sela perfektno urađen, ali da imaju muke sa kanalizacijom.

- Ne mogu ništa da obećam. Biće u ovom velikom planu do 2030 - rekao je Vučić.

Vučić u selu Sastavak kod Knjaževca

Veliki broj građana okupio se u seslu Sastavak u Knjaževcu kako bi pozdravio predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Iako pada sneg i temperatura je u minusu, to nije omelo građane da dođu i sačekaju Vučića.

- Mnogo sam srećan što smo se u selu Sastavak našli i hvala što ste po kijametu i snegu čekali. Uspeli smo zemlju da odbranimo i sačuvamo do onih spolja i od onih koji nisu razumeli šta je tačno to što se događa. Sada je vreme da se okrenemo razvoju i napretku - rekao je Vučić.

Kaže da je namerno izabrao put od Sokobanje da dođe.

- Toliko je loš, moraćemo to odmah da uradimo, videćete mašine za 20 dana koje će da rade. Ne znam šta da radimo, ali moramo od Cerovice do Sokobanje da uradimo uskoro. Dao sam sebi zadatak ne da idem samo dobrim auto-putevima, već da se vozim lošijim putevima. I kako skrenem videm da su putevi lošiji. Uradili smo u prethodih 12 godina više nego u prethodinh 60 godina - kaže Vučić.

Kaže da hoće u planu do 2035. godine hoće da izdvoji ogromne sume novca za lokalne puteve.

- Uložićemo i u vodovode, kanalizacije. Moramo da dodatno podignemo Staru planinu sa dodatnim sadržajima, moramo ljudima da ponudimo više, da rešimo put - ističe Vučić.

Kaže da ne može u svakom selu da otvara ambulantu, ali da "moramo da napravimo sistem i službu mobilnih ambulanti".

- Moraju da se pojave u selu bar jednom nedeljno, da pokažu da brinu o ljudima. Platićemo dodatno ljude koji će obilaziti sela i koji će obilaziti ljude koji su najsiromašniji. Time da sačuvamo njihove živote, čućete koliko ćemo novca da uložimo - kaže Vučić.

Upitao je ima li nešto da nisu uništili u Knjaževcu.

- Sve što je postojalo, sve smo 2000ih uspeli da uništimo - kaže on.

Istakao je da je obećao da će u Rgotini otvoriti Dom kulture i da je to ispunjeno.

- Lično ću da se postaram da dođe jedan pogon u Knjaževac da nam 200 žena zaposli da možemo na istoku lakšđe da dišemo, ali motor razvoja mora biti Stara planina, zato nam je bitno da uraidmo ovaj put što pre. Biće sukoba u svetu, čuvaćemo mir i uz vašu podršku nadam se da ćemo to uraditi - rekao je Vučić.

Potom je razgovarao sa građanima.

- Poljoprivredne penzije su niske. Koliko god bih želeo da najniže penzije, kad god bih pomislio da to treba da povećamo, kažu "znate, to su jedine penzije koje nismo smanjivali". Moj otac ima ogromnu penziju, njima sam smanjivao sve vreme. Onda mi kažu ne možeš tako da radiš zato što je to stečeno pravo. Moramo da vidimo kako da preživite. Sada ćemo da pomognemo, ali me muči kako sistemski da pronađemo rešenje.

Gospođa sa kojom je predsednik razgovarao se zahvalila Vučiću.

Podsetimo, Vučić je juče razgovarao sa građanima u Boru i najavio novu bolnicu koja će biti otovorena do 2030. godine.