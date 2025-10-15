TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede

Тип редакција

15. 10. 2025. u 08:50

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и ове среде

FOTO: Tanjug/AP

ENGLESKA U21 PREMIJER LIGA KUP

20.00 Vest brom U21 - Ekstier U21 UG 0-2 (sa 2,75 na 2,50)

20.45 Mensfild - Njukasl U21 1 (sa 1,42 na 1,25)

FIFA U20 SVETSKO PRVENSTVO

22.00 Maroko U20 - Francuska U20 UG 0-2 (sa 2,20 na 1,85)

BRAZIL SERIJA A 

0.00 Palmeiras - Bragantino 1 (sa 1,40 na 1,35)

0.30 Botafogo - Flamengo 2 (sa 2,10 na 1,95)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ZELENSKOM: Znam šta će tražiti…

TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ZELENSKOM: "Znam šta će tražiti…"