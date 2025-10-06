TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka

Тип редакција

06. 10. 2025. u 11:30

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

Foto: Profimedia

DANSKA PRVA DIVIZIJA

19.00 Hvidovre -Lingbi UG 0-2 (sa 2,00 na 1,85)

ERSTEDIVIZIJA 

20.00 Vitese - Den Boš 1 (sa 3,10 na 2,80)

ENGLESKA LIGA DVA

21.00 Harogejt taun - Kru Aleksandra UG3+ (sa 2,10 na 1,95)

ARGENTINSKA PROFESIONAL LIGA

0.00 Deportivo rijestra - Velez sarsfild UG 0-2 (sa 1,47 na 1,30)

