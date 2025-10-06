KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
DANSKA PRVA DIVIZIJA
19.00 Hvidovre -Lingbi UG 0-2 (sa 2,00 na 1,85)
ERSTEDIVIZIJA
20.00 Vitese - Den Boš 1 (sa 3,10 na 2,80)
ENGLESKA LIGA DVA
21.00 Harogejt taun - Kru Aleksandra UG3+ (sa 2,10 na 1,95)
ARGENTINSKA PROFESIONAL LIGA
0.00 Deportivo rijestra - Velez sarsfild UG 0-2 (sa 1,47 na 1,30)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
