KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
HRVATSKA 2
15.45 Opatija - Dugopolje UG 3+ (sa 2,30 na 2,15)
18.00 Karlovac - Sesvete 1 (sa 2,10 na 1,83)
FINSKA 1
17.00 Jaro - Haka 2 (sa 2,35 na 2,30)
18.00 HJK - Gnistan GG (sa 1,66 na 1,53)
ČEŠKA 2
17.30 Usti nad Labem - Brno 2 (sa 1,95 na 1,70)
