KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka

Тип редакција

03. 10. 2025. u 13:19

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

HRVATSKA 2

15.45 Opatija - Dugopolje UG 3+ (sa 2,30 na 2,15)

18.00 Karlovac - Sesvete 1 (sa 2,10 na 1,83)

FINSKA 1

17.00 Jaro - Haka 2  (sa 2,35 na 2,30)

18.00 HJK - Gnistan GG (sa 1,66 na 1,53)

ČEŠKA 2

17.30 Usti nad Labem - Brno 2 (sa 1,95 na 1,70)

