CRVENI FIKSEVI: Lacio oslabljen na gostovanju u Đenovi
* KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU
Lacio (Italija 1) 2 Đenova – Lacio 1 (kvota, 3.00)
Đirona (Španija 1) 2 Đirona – Espanjol 2 2.80
OFI (Grčka 1) 2 OFI – Kifisija 2 4.50
Nasional (Portugalija 1) 2 Braga – Nasional 1 1.40
Ziđing (Kina 1) 2 Ziđing – Čengdu 2 1.80
Hihon (Španija 2) 2 Hihon – Albasete 2 4.10
Noa (Jermenija 1) 2 Noa – Ararat 2 -
Sabadel (Španija 3) 2 Sabadel – Viljareal B 2 -
Ljungskile (Švedska 3) 2 Ljungskile – Torslanda 2 -
Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.
