TIP

CRVENI FIKSEVI: Lacio oslabljen na gostovanju u Đenovi

Žarko Urošević

26. 09. 2025. u 13:30

* KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU

ЦРВЕНИ ФИКСЕВИ: Лацио ослабљен на гостовању у Ђенови

FOTO: Nebojša Paraušić

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Lacio (Italija 1)  2    Đenova – Lacio 1    (kvota, 3.00)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Đirona (Španija 1) 2    Đirona – Espanjol  2    2.80

OFI (Grčka 1) 2    OFI – Kifisija 2    4.50

Nasional (Portugalija 1)     2    Braga – Nasional   1    1.40 

Ziđing (Kina 1)    2    Ziđing – Čengdu    2    1.80

Hihon (Španija 2)  2    Hihon – Albasete   2    4.10

Noa (Jermenija 1)  2    Noa – Ararat  2    -

Sabadel (Španija 3) 2    Sabadel – Viljareal B   2    -

Ljungskile (Švedska 3)  2    Ljungskile – Torslanda  2    -

Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)

RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)