TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka

Ivan Dobrilović

26. 09. 2025. u 11:15

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог петка

Foto: Printskrin/Arena sport

BiH 1

18.00 RADNIK - ŠIROKI 1 (sa 2,35 na 2,05)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

SRBIJA 1

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

18.00 RADNIK - IMT 1 (sa 2,50 na 2,10)

ČEŠKA 3

18.00 JIHLAVA - OSTRAVA B 1 (sa 2,35 na 1,92)

FRANCUSKA 2

20.00 TROA - ANESI 1 (sa 1,65 na 1,55)

R. IRSKA 2

20.45 KOB - FIN HARPS 1 (sa 1,62 na 1,48)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)

RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)