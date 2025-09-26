KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar
BiH 1
18.00 RADNIK - ŠIROKI 1 (sa 2,35 na 2,05)
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
SRBIJA 1
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
18.00 RADNIK - IMT 1 (sa 2,50 na 2,10)
ČEŠKA 3
18.00 JIHLAVA - OSTRAVA B 1 (sa 2,35 na 1,92)
FRANCUSKA 2
20.00 TROA - ANESI 1 (sa 1,65 na 1,55)
R. IRSKA 2
20.45 KOB - FIN HARPS 1 (sa 1,62 na 1,48)
Preporučujemo
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
26. 09. 2025. u 11:30
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
26. 09. 2025. u 11:00
RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)
Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali su Beograd i Srbija sada bili domaćini brojnim ruskim zvezdama. A tokom tog sportskog spektakla desila se i jedna potpuno neočekivana scena.
26. 09. 2025. u 12:45
"DOK JE PIKSI SELEKTOR NE IGRAM ZA SRBIJU"! Bivši reprezentativac šokirao izjavom, čeka se reakcija FSS-a
POSLE Sergeja MIlinković Savića i Nemanje Radonjića još jedan igrač je otvorno priznao da neće igrati za Srbiju dok je Dragan Stojković Piksi selektor nacionalnog tima.
26. 09. 2025. u 10:18
OBRT! Dušan Vlahović na meti najvećeg evropskog giganta
JUVENTUS i Dušan Vlahović saga se nastavlja.
26. 09. 2025. u 11:32
Komentari (0)