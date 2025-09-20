TIP

IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom

Ivan Dobrilović

20. 09. 2025. u 09:00

SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.

FOTO: Tanjug/AP

REZULTATI PRETHODNOG KOLA

Juventus - INTER 4:3

BENFIKA - Santa Klara 1:1

Atletiko M. - VILjAREAL 2:0

Hradec - SPARTA 2:1

Brentford - ČELSI 2:2

Fenerbahče - TRABZON 1:0

Brondbi - FK KOPENHAGEN 2:1

Nordsjeland - MIDTJILAND 1:0

KFUM - VIKING 2:2

Univ. Kluž - RAPID 0:0

Rostov - CSKA 1:0

Dinamo M. - SPARTAK 2:2

NAREDNI MEČEVI

subota

SPARTA - Plzenj 1X 1.26

AVS - Benfika 2 1.20

VILjAREAL - Osasuna 1 1.62

Mančester j. - ČELSI X2 1.42

TRABZON - Gaziantep 1 1.65

MIDTJILAND - Viborg 1 1.63

nedelja

INTER - Sasuolo 1 1.30

FK KOPENHAGEN - Silkeborg 1 1.40

SPARTAK - Krila sojvetov 1 1.37

VIKING - Molde 1 1.70

RAPID - Hermanštat 1 1.62

ponedeljak

Soči - CSKA 2 1.57

