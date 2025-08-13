KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar
ENGLESKI LIGA KUP
20.45 BOLTON - ŠEFILD V. 1 (sa 1,65 na 1,32)
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
MALEZIJA 1
15.00 KUALA LUMPUR S. - SABAH 1 (sa 2,15 na 1,98)
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
15.00 TERENGANU - PDRM 1 (sa 1,65 na 1,40)
KUP RUSIJE
15.15 ORENBURG - AHMAT 2 (sa 2,45 na 2,10)
Preporučujemo
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu
13. 08. 2025. u 07:05
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
13. 08. 2025. u 07:50
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu
13. 08. 2025. u 07:35
EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!
Navijači Dinama iz Kijeva, koji su se nadali da će njihov klub sa Crvenom zvezdom igrati u poslednjoj kvalifikacionoj rundi za plasman u Ligu šampiona, ali do toga neće doći jer je Ukrajince na pretposlednjoj prepreci zaustavio kiparski Pafos, rešili su da se oglase posle dvomeča Zvezde i Leha.
14. 08. 2025. u 19:59
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!
Crvena zvezda i Leh igrali su u utorak revanš meč kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u fudbalu, a evropska kuća fudbala rešila je da dan kasnije izrekne kaznu zbog dešavanja na tribinama tokom megdana ova dva kluba. Nije trebalo dugo Poljacima da reaguju i to tako - da "Albanci čupaju kosu".
14. 08. 2025. u 12:13
Komentari (0)