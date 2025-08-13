TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede

Ivan Dobrilović

13. 08. 2025. u 11:10

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar

ENGLESKI LIGA KUP

20.45 BOLTON - ŠEFILD V. 1 (sa 1,65 na 1,32)

MALEZIJA 1

15.00 KUALA LUMPUR S. - SABAH 1 (sa 2,15 na 1,98)

15.00 TERENGANU - PDRM 1 (sa 1,65 na 1,40)

KUP RUSIJE

15.15 ORENBURG - AHMAT 2 (sa 2,45 na 2,10)

