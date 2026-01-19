TIP ostali sportovi

ABA TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

19. 01. 2026. u 11:45

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

АБА ТИКЕТ: Предлози за границе поена кошаркаша

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

ABA liga

18.00 Boriša Simanić -9,5 (1,93)

18.00 Mateo Drežnjak +10,5 (1,78)

18.00 Emir Hadžibegović -7,5 (1,85)

Kvota: 6,36

