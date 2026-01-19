ABA TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
ABA liga
18.00 Boriša Simanić -9,5 (1,93)
18.00 Mateo Drežnjak +10,5 (1,78)
18.00 Emir Hadžibegović -7,5 (1,85)
Kvota: 6,36
