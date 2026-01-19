TIP ostali sportovi

DEBAKL IM NIJE POLJULJAO SAMOPOUZDANJE: Igokea juri nove bodove u Laktašima

Marko Milosavljević

19. 01. 2026. u 11:40

IGOKEA će u 15. kolu ABA lige ugostiti Studentski Centar.

FOTO: KK Igokea/Marija Vuruna/ABA liga

Nakon velikog preokreta i pobede nad Klužom, izabranici Nenada Stefanovića su doživeli debakl na svom terenu.

Poraženi su od Partizana u zaostalom sedmom kolu, crno-beli su slavili u Laktašima rezultatom 81:103.

Strahinja Gavrilović sje sa 16 pogodaka bio najefikasniji u poraženom timu, dok je dvocifren bio i Dragan Milosavljević sa 12.

Igokea je u dosadašnjem delu šampionata ostvarili sedam pobeda uz pet poraza i trenunot se nalazi na drugoj poziciji grupe A.

Verujemo da će danas ostvariti pobedu protiv Podgoričana.

NAŠ TIP: H1 -7,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

