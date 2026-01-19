DEBAKL IM NIJE POLJULJAO SAMOPOUZDANJE: Igokea juri nove bodove u Laktašima
IGOKEA će u 15. kolu ABA lige ugostiti Studentski Centar.
Nakon velikog preokreta i pobede nad Klužom, izabranici Nenada Stefanovića su doživeli debakl na svom terenu.
Poraženi su od Partizana u zaostalom sedmom kolu, crno-beli su slavili u Laktašima rezultatom 81:103.
Strahinja Gavrilović sje sa 16 pogodaka bio najefikasniji u poraženom timu, dok je dvocifren bio i Dragan Milosavljević sa 12.
Igokea je u dosadašnjem delu šampionata ostvarili sedam pobeda uz pet poraza i trenunot se nalazi na drugoj poziciji grupe A.
Verujemo da će danas ostvariti pobedu protiv Podgoričana.
NAŠ TIP: H1 -7,5 (kvota 1,90)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
VATERPOLO TIKET: Evo predloga sa Evropskog prvenstva
19. 01. 2026. u 08:16
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
19. 01. 2026. u 08:07
KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!
Rukometna reprezentacija Srbije, nažalost, neće nastaviti svoju čudesnu priču na šampionatu Evrope 2026.
19. 01. 2026. u 22:06
SRBIJA "BIRA" RIVALA! Sada je sve poznato, evo na koga će naši vaterpolisti ići u polufinalu ako pobede Crnu Goru, a na koga ako izgube.
VATERPOLISTI Grčke pridružili su se Srbiji u polufinalu EP u Beogradu.
19. 01. 2026. u 22:31
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...
Dobro sam se osećao danas, hajde da vidimo kada će biti za par dana, izjavio je u Melburnu najbolji srpski teniser Novak Đoković na konferenciji za medije posle plasmana u drugo kolo Australijan opena.
19. 01. 2026. u 18:56
Komentari (0)