EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evroligaški tiket
18.45 Kameron Tejlor +10,5 (1,78)
18.45 Tarik Biberović -10,5 (1,95)
20.45 Teo Maledon +10,5 (1,78)
Kvota: 6,18
