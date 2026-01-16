OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Petak
19.00 Igokea - Partizan H1 13,5 (1,83)
20.45 Real Madrid - Barselona 1 (1,48)
21.00 Beč - Spartak Subotica +166,5 (1,85)
Kvota: 5,01
