TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak

Marko Milosavljević

16. 01. 2026. u 08:10

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за петак

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Petak

19.00 Igokea - Partizan H1 13,5 (1,83)

20.45 Real Madrid - Barselona 1 (1,48)

21.00 Beč - Spartak Subotica +166,5 (1,85)

Kvota: 5,01

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva

Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva