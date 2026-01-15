OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Četvrtak
18.30 Anadolu Efes - Baskonija 1 (1,47)
19.30 Bajern Minhen - Panatinaikos 2 (1,53)
20.05 Bajern Minhen - Žalgiris 2 (2,35)
Kvota: 5,29
