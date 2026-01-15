TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak

Marko Milosavljević

15. 01. 2026. u 07:37

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за четвртак

FOTO: Evroliga

Četvrtak

18.30 Anadolu Efes - Baskonija 1 (1,47)

19.30 Bajern Minhen - Panatinaikos 2 (1,53)

20.05 Bajern Minhen - Žalgiris 2 (2,35)

Kvota: 5,29 

