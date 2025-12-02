TIP ostali sportovi

NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta

В.М.

02. 12. 2025. u 11:30

ZA danas vam je naša redakcija spremila tri predloga.

FOTO: Tanjug/AP/Michael Dwyer

NBA

1.30 Toronto reptors - Portland trejlblejzers hendikep poena 2 (-8,5) (1,55)

2.00 Boston seltiks - Njujork niks ukupno poena +229,5 (1,82)
2.00 Njuorleans pelikans - Minesota timbervulvs ukupno poena -242,5 (1,52)

Ukupna kvota: 4,29

