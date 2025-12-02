NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta
ZA danas vam je naša redakcija spremila tri predloga.
NBA
1.30 Toronto reptors - Portland trejlblejzers hendikep poena 2 (-8,5) (1,55)
2.00 Njuorleans pelikans - Minesota timbervulvs ukupno poena -242,5 (1,52)
Ukupna kvota: 4,29
