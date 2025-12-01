TIP ostali sportovi

SRBIN JE POMERIO SVE GRANICE: Nikola Jokić igra bez promašaja!

Marko Milosavljević

01. 12. 2025. u 08:50

KOŠARKAŠI Denvera će u noći između ponedeljka i utorka ugostiti Dalas.

FOTO: Tanjug/AP

Iako nema adekvaltnu podršku saigrača, Nikolu Jokića to ne demotiviše, već je prinuđen da podiže nivo igre iz dana u dan.

Ove sezone igra neverovatno, šutira u visokim procentima i protivnici prosto nemaju rešenja.

Nagetsi u u prošlom kolu savladali Finiks rezultatom 112:130, a najbolji igrač na planeti je ubacio 26 poena bez promašaja iz igre.

Naravno, Srbin je kao i obično popunjavao sve statističke kolone, sakupio je 10 asistencija i 9 skokova.

Denver se trenutno nalazi na četvrtoj poziciji na Zapadu, naša procena je da će večeras stići do 15. trjumfa.

NAŠ TIP: H1 -7,5 (kvota 1,58)

