OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Ponedeljak
1.00 Detroit pistons - Atlanta hoks H1 -11,5 (2,15)
4.00 Los Anđeles lejkers - Finiks sans H1 -5,5 (1,90)
Kvota: 4,09
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
01. 12. 2025. u 07:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
01. 12. 2025. u 07:40
JUČE SMO SE "BRZO" NAPLATILI: Evo današnjih predloga za goleadeu prvom poluvremenu
30. 11. 2025. u 08:30
ARSENAL RETKO GUBI GRADSKE DERBIJE: Ove protiv Čelsija još ređe
30. 11. 2025. u 13:20
ŠOK! Čima Moneke završio u urgentnom centru
Jedan od najvažnijih igrača Crvene zvezde, Čima Moneke, primljen je u Urgentni centar gde mu je urađena dijagnostika zbog problema sa skočnim zglobom.
30. 11. 2025. u 14:29
NEVEROVATAN PORAZ SRBIJE NA SVETSKOM PRVENSTVU! Naše rukometašice idu dalje, ali...
Ženska rukometna reprezentacija Srbije nije uspela da nastavi niz pobeda na prvenstvu sveta, a rukometašice jednog od domaćina za to su se pobrinule: Nemačka ne samo da je pobedila Srbiju, a konačan rezultat je glasio 20:31, već je naš državni tim, u jednom vrlo nervoznom nastupu, izgubio i iskusnu Sanju Radosavljević, izneta je potom sa terena i Dunja Tabak, a pritom su mu i "trajno" isključena Jovana Skrobić, dok je Dragana Cvijović dobila "dvostruko isključenje" zbog svog besa. Ipak, ima i dobrih vesti za Srpkinje, a tiču se druge runde šampionata planete...
30. 11. 2025. u 19:33 >> 19:33
ZVEZDA UZ DOSTA MUKE SAVLADALA OFK BEOGRAD: Plavo-beli dva puta vodili ali ipak tri boda iz Zaječara odnose crveno-beli
Fudbaleri OFK Beograd i Crvena zvezda odigrali su spektakularan meč u 17. kolu Superlige Srbije. Crveno-beli su slavili sa 4:3 u Zaječaru.
30. 11. 2025. u 20:29
Komentari (0)