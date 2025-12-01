TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak

Marko Milosavljević

01. 12. 2025. u 08:00

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за понедељак

Foto: Profimedia

Ponedeljak

1.00 Detroit pistons - Atlanta hoks H1 -11,5 (2,15)

4.00 Los Anđeles lejkers - Finiks sans H1 -5,5 (1,90)

Kvota: 4,09

