ABA TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
ABA liga
19.00 Diante Boldvin +14,5 (1,85)
19.00 Strahinja Gavrilović +11,5 (1,92)
19.00 Boriša Simanić -9,5 (1,85)
Kvota: 6,57
