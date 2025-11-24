TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak

Marko Milosavljević

24. 11. 2025. u 07:18

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

Foto: AP Photo/Ron Schwane

Ponedeljak

1.00 Toronto Reptors - Klivlen Kavalirs -233,5 (2,15)

1.30 Bruklin Nets - Njujrk Niks +229,5 (1,90)

Kvota: 4,09

