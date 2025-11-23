TIP ostali sportovi

STA SE DEŠAVA SA PARTIZANOM? Crno-beli ne mogu da se sastave

Marko Milosavljević

23. 11. 2025. u 10:08

KOŠARKAŠI Partizana će u osmom kolu ABA lige ugostiti Studentski centar.

FOTO: N. Skenderija

Crno-beli igraju jako loše čitave sezone, u Evroligi su ostvarili samo četiri pobede i nalaze se u donjem delu tabele.

Poslednji poraz pretrpeli su na svom terneu, bolji od njih bio je Fenerbahče rezultatom 87:99.

Izabranici Željka Obradovića su loše otvorili meč, Fener je preuzeo kontrolu od prvog minuta držao je do samog kraja.

Aktuelni šampion ABA lige će danas ugostiti tim iz Podgorice, a naša procena je da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +165,5 (kvota 1,87)

