STA SE DEŠAVA SA PARTIZANOM? Crno-beli ne mogu da se sastave
KOŠARKAŠI Partizana će u osmom kolu ABA lige ugostiti Studentski centar.
Crno-beli igraju jako loše čitave sezone, u Evroligi su ostvarili samo četiri pobede i nalaze se u donjem delu tabele.
Poslednji poraz pretrpeli su na svom terneu, bolji od njih bio je Fenerbahče rezultatom 87:99.
Izabranici Željka Obradovića su loše otvorili meč, Fener je preuzeo kontrolu od prvog minuta držao je do samog kraja.
Aktuelni šampion ABA lige će danas ugostiti tim iz Podgorice, a naša procena je da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: +165,5 (kvota 1,87)
