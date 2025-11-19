TIP ostali sportovi

SPARTAK JE FAVORIT: Subotičani su već jednom savladali Benfiku

Marko Milosavljević

19. 11. 2025. u 13:58

SPARTAK Subotica će u petom kolu Lige Šampiona ugostiti Benfiku.

СПАРТАК ЈЕ ФАВОРИТ: Суботичани су већ једном савладали Бенфику

FOTO: KK Zadar/Zvonko Kucelin/ABA liga

Okršaj pomenutih rivala gledali smo u drugom kolu i tada su Subotičani ostvarili pobedu na gostujućem terenu.

Bili su ubedljivi, kontrolisali su utakmicu od samog starta i na kraju slavili rezultatom 74:90.

Igor Drobnjak je sa 19 pogodaka bio najefikasniji u svom sastavu, pratio ga je Olivijer Henlan sa 17.

Spartak je favorit u ovom duelu i naša procena je da će to opravdati na terenu.

NAŠ TIP: H1 -7,5 (1,65)

