SPARTAK JE FAVORIT: Subotičani su već jednom savladali Benfiku
SPARTAK Subotica će u petom kolu Lige Šampiona ugostiti Benfiku.
Okršaj pomenutih rivala gledali smo u drugom kolu i tada su Subotičani ostvarili pobedu na gostujućem terenu.
Bili su ubedljivi, kontrolisali su utakmicu od samog starta i na kraju slavili rezultatom 74:90.
Igor Drobnjak je sa 19 pogodaka bio najefikasniji u svom sastavu, pratio ga je Olivijer Henlan sa 17.
Spartak je favorit u ovom duelu i naša procena je da će to opravdati na terenu.
NAŠ TIP: H1 -7,5 (1,65)
