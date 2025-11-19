DOMINACIJA SE NASTVLJA, TRIPL-DABLOVI SE NIŽU: Jedan je Nikola Jokić!

NOVO dominantno izdanje Nikola Jokića očekujemo na večerašnjem duelu Nju Orleansa i Denvera koji se sastaju u "Smuti king centru" dva sata posle ponoći.

Foto AP

Nikola Jokić je na maestralan način otvorio sezonu, radi aspolutno sve na terenu, ubacuje 29.2 poena u proseku, deli 11.1 asistenciju i hvata čak 13.4 skoka po utakmici.

Još više je impresivno što na terenu provodi oko 33 minuta, što bi mu u proseku bilo najmanje od sezone 2019/20, tako da često odmara jer Denver ubedljivo pobeđuje svoje rivale.

Nagetsi igraju sjajnu košarku, imaju skor 10-3 i deluje da je uprava odradila sjajan posao preko leta dovođenjem igrača poput Džonsona, Hardaveja, Brauna i Valančijunasa.

Večerašnji rival Denveru biće fenjeraš Nju Orleans. Pelikansi imaju veoma slab tim, a trejdovali su svog pika prve runde na predstojećem draftu, tako da deluje da ni u skorijoj budućnosti neće biti ništa bolji.

Očekujemo novo dominantno izdanje najboljeg košarkaša današnjice, tripl-dablovi su njegova specijalnost, već ih ima osam ove sezone i verujemo da će rutinski doći do devetog.

NAŠ TIP: Nikola Jokić ostvaruje tripl-dabl (kvota 1,75)

